Sony вже давно має міцні партнерські зв'язки зі Square Enix і зробила "найкращу пропозицію".

Final Fantasy XVI не розроблялася відразу, як ексклюзив PlayStation 5. Square Enix звернулася до різних платформотримачів, але уклала партнерство з Sony. Японська компанія зробила "найкращу пропозицію" і раніше зарекомендувала себе як надійний партнер.

Такою інформацією поділився директор і продюсер Final Fantasy XIV Наокі Йосіда в інтерв'ю виданню Game Informer. За словами керівника, Square Enix не прагне обмежити випуск своїх ігор однією платформою. Але компанія повинна розглянути всі доступні варіанти і вибрати найкращий з них.

"Final Fantasy, будучи однією з дуже важливих франшиз Square Enix, поряд з Dragon Quest і серією Kingdom Hearts — коли ми починаємо розробку, ми звертаємося до кількох платформ, кількох компаній з приводу випуску гри. І коли ви звертаєтеся до них, вони повертаються до нас зі своїми пропозиціями", — заявив Йосіда.

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Директор не став розкривати подробиць ділової угоди. Він просто сказав, що Sony зробила "найкращу пропозицію". А ще, за словами керівника, виробництво гри для однієї платформи спрощує завдання, "з точки зору розробника і програміста".

Final Fantasy XVI — детальніше про гру

Це продовження однієї з найвідоміших серій японських екшен-RPG. Шістнадцята частина, як і всі попередні, буде самостійною грою і розповість окрему історію.

Події сюжету Final Fantasy XVI розгортаються в світі під назвою Валістея, який поділено на шість королівств. У центрі оповіді боротьба з поширенням чуми і розповідь про долю домінантів. Останні виступають носіями Ейконів — гігантських чарівних істот.

Геймплей в Final Fantasy XVI рясніє різноманітністю. Користувачі зможуть битися, в тому числі з використанням Ейконів, досліджувати світ, збирати і покращувати екіпіровку, прокачувати навички, виконувати завдання союзників тощо.

Final Fantasy XVI вийде 22 червня 2023 року ексклюзивно на PS5.

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