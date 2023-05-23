Ролики дозволяють оцінити багато ігрових аспектів.

Західні журналісти і блогери опублікували фінальні попередні огляди Final Fantasy XVI разом зі свіжими геймплейними кадрами. Репортери змогли оцінити невеликий фрагмент гри і поділилися враженнями.

В цілому пресі і блогерам проєкт дуже сподобався. Вони назвали FFXVI гідним продовженням культової серії і претендентом на звання "гри року". Журналістам і блогерам дали можливість пройти шматок зі вступної частини, де показано пригоди молодого головного героя Клайва. При цьому в основній частині сюжету протагоніст буде дорослим. Історію назвали суворою і захоплюючою, а головним джерелом натхнення — "Гру престолів".

Ще більшої похвали удостоїли бойову систему. Битви в Final Fantasy XVI порівняли з Devil May Cry. За темпом, різноманітністю і видовищністю вони ближчі до серії слешерів від Capcom. При цьому сутички не здаються переускладненими. Гравцеві легко зрозуміти, що потрібно робити в певний момент протистояння. А ще в грі реалізовано багато налаштувань доступності, здатних спростити проходження.

Окремо журналісти відзначили шикарний зовнішній вигляд Final Fantasy XVI. У прев'ю також присутньо чимало порівнянь з сьомою частиною серії, яка вважається однією з кращих. Тобто преса вважає, що FFXVI має всі шанси стати в один ряд з культовою класикою.

Final Fantasy XVI — детальніше про гру

Це продовження однієї з найвідоміших серій японських екшен-RPG. Шістнадцята частина, як і всі попередні, буде самостійною грою і розповість окрему історію.

Події сюжету Final Fantasy XVI розгортаються в світі під назвою Валістея, який поділено на шість королівств. У центрі оповіді боротьба з поширенням чуми і розповідь про долю домінантів. Останні виступають носіями Ейконів — гігантських чарівних істот.

Геймплей в Final Fantasy XVI рясніє різноманітністю. Користувачі зможуть битися, в тому числі з використанням Ейконів, досліджувати світ, збирати і покращувати екіпіровку, прокачувати навички, виконувати завдання союзників тощо.

Final Fantasy XVI вийде 22 червня 2023 року ексклюзивно на PS5.

Вас також можуть зацікавити новини: