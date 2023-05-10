Проєкт знаходиться на ранній стадії.

Студія Game Freak, яка відома за іграми серії Pokemon, анонсувала новий пригодницький екшен. Це буде перший великий проєкт компанії за межами франшизи кишенькових монстрів.

Партнером розробників стало видавництво Private Division, що входить до складу Take-Two Interactive. Раніше Game Freak ніколи не співпрацювала із західними компаніями. Всі ігри про покемонів від цієї студії видавалися Nintendo і The Pokemon Company.

Свіжий проєкт створюється під кодовою назвою Project Bloom. Зараз розробка знаходиться на ранній стадії, тому анонс супроводили лише одним малюнком. На ньому персонаж, схожий на самурая, стоїть в лісі посеред величезних дерев. Можливо, гра буде присвячена японським воїнам.

Відео дня

Попередньо очікується, що Project Bloom вийде в 2026 фінансовому році. Однак в процесі виробництва терміни запуску можуть зміститися, особливо з урахуванням такого раннього анонсу.

Коментарі компаній щодо співпраці

Про анонс висловився директор Game Freak: "Ми дуже раді можливості створити нову IP, яка сміливо і тонально відрізняється від наших попередніх робіт. З самого початку Private Division був видавцем, з яким ми хотіли працювати над нашою новою грою. Їх послужний список і глобальний досвід дають нам повну впевненість у створенні нової масштабної пригодницької гри, про яку нам не терпиться розповісти в майбутньому".

"За останні три десятиліття важко знайти студію, яка випустила більше культових хітів, ніж Game Freak. Ми готові допомогти Game Freak розкрити свій потенціал, і для нас велика честь стати першим західним видавцем, який буде працювати разом з цією виключно талановитою і перевіреною командою, щоб вивести на ринок нову сміливу IP", — сказав Майкл Воросз, директор зі стратегії Take-Two Interactive і голова Private Division.

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