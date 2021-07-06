За п'ять років з моменту виходу гру завантажили 632 мільйони разів.

Компанія Niantic заробила на умовно-безкоштовній AR-грі для смартфонів, Pokémon GO, понад $5 мільярдів. Цього року мобільному тайтлу про покемонів виповнилося 5 років.

За даними аналітичної компанії Sensor Tower, лише за першу половину 2021-го дохід гри склав $641,6 мільйона. Це на 34% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Найбільше Pokémon GO заробляє у наступних країнах:

США – 36,6% від загального доходу за весь час (близько $1,9 мільярда);

Японія – 32% від загального доходу;

Німеччина – 5,4% від загального доходу.

Цікаво, що на відміну від багатьох мобільних ігор, Pokémon GO найбільше приносять дохід користувачі Android-пристроїв – 52,8%. А власники девайсів на базі iOS – 47,2%.

За всі п'ять років з моменту релізу Pokémon GO завантажили 632 мільйони разів. Більша частина завантажень припала на Android-смартфони – 487 мільйонів. На частку "айфонів" припало лише 23% від загальної кількості завантажень. Перше місце за завантаженнями займає США, на другому Бразилія, а на третьому – Індія.

Pokémon GO – це

Pokemon GO – це мобільна гра, яка використовує AR (технологію доповненої реальності). Гравцеві потрібно знайти і зловити якомога більше покемонів. У реальному світі гравець їх бачить за допомогою свого смартфона завдяки технології доповненої реальності, яка вбудовує зображення покемона в картинку з камери користувача. Таким чином гравцеві потрібно шукати покемонів на вулицях, в парках, біля фонтанів і в інших місцях свого населеного пункту.

Pokemon GO вийшла в 2016 році і моментально отримала величезну популярність. Лише за два місяці після релізу скачати Pokemon GO змогли понад 100 мільйонів разів.

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Автор: Сергій Коршунов