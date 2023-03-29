Користувачам доступні понад 2 тисяч акційних товарів.

Кілька разів на рік Sony організовує дійсно масштабні акції в PlayStation Store. І сьогодні настав якраз такий випадок. У магазині почався весняний розпродаж зі знижками до 75%.

Він триватиме до 13 квітня, 01:59 за київським часом. Користувачам доступні понад 2 тисяч акційних товарів. Сюди відносяться ігри, доповнення і різний внутрішній контент. У списку є новинки, наприклад, ремейк Dead Space, Need for Speed Unbound, Crisis Core –Final Fantasy VII– Reunion, А Plague Tale: Requiem та інші.

Для визнаних хітів на розпродажі теж знайшлося місце. Ціни знизилися на Red Dead Redemption 2, The Elder Scrolls V: Skyrim, Assassin's Creed Valhalla та інші проєкти.

Відео дня

Кращі акційні пропозиції

Marvel's Midnight Suns Digital + Edition — 1049 гривень;

Dying Light 2 Stay Human (PS4 і PS5) — 999 гривень;

Assassin's Creed Valhalla Deluxe (PS4 і PS5) — 841 гривня;

Red Dead Redemption 2 — 560 гривень;

Kena: Bridge of Spirits (PS4 і PS5) — 629 гривень;

Far Cry 6 Standard Edition (PS4 і PS5) — 474 гривні;

Evil West — 1349 гривень;

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (PS4 і PS5) — 899 гривень;

Assassin's Creed Origins — 379 гривень;

Borderlands 3 (PS4 і PS5) — 299 гривень;

Like a Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition (PS4 і PS5) — 1599 гривень;

Watch Dogs: Legion (PS4 і PS5) — 284 гривні;

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition (PS4 і PS5) — 544 гривні;

Need for Speed Unbound — 1199 гривень;

Dead Space Digital Deluxe Edition — 2159 гривень;

Crisis Core –Final Fantasy VII– Reunion — 1439 гривень;

A Plague Tale: Requiem — 1169 гривень;

The Last оf Us Part I — 1724 гривні.

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