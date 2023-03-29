Кілька разів на рік Sony організовує дійсно масштабні акції в PlayStation Store. І сьогодні настав якраз такий випадок. У магазині почався весняний розпродаж зі знижками до 75%.
Він триватиме до 13 квітня, 01:59 за київським часом. Користувачам доступні понад 2 тисяч акційних товарів. Сюди відносяться ігри, доповнення і різний внутрішній контент. У списку є новинки, наприклад, ремейк Dead Space, Need for Speed Unbound, Crisis Core –Final Fantasy VII– Reunion, А Plague Tale: Requiem та інші.
Для визнаних хітів на розпродажі теж знайшлося місце. Ціни знизилися на Red Dead Redemption 2, The Elder Scrolls V: Skyrim, Assassin's Creed Valhalla та інші проєкти.
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Кращі акційні пропозиції
- Marvel's Midnight Suns Digital + Edition — 1049 гривень;
- Dying Light 2 Stay Human (PS4 і PS5) — 999 гривень;
- Assassin's Creed Valhalla Deluxe (PS4 і PS5) — 841 гривня;
- Red Dead Redemption 2 — 560 гривень;
- Kena: Bridge of Spirits (PS4 і PS5) — 629 гривень;
- Far Cry 6 Standard Edition (PS4 і PS5) — 474 гривні;
- Evil West — 1349 гривень;
- The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (PS4 і PS5) — 899 гривень;
- Assassin's Creed Origins — 379 гривень;
- Borderlands 3 (PS4 і PS5) — 299 гривень;
- Like a Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition (PS4 і PS5) — 1599 гривень;
- Watch Dogs: Legion (PS4 і PS5) — 284 гривні;
- The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition (PS4 і PS5) — 544 гривні;
- Need for Speed Unbound — 1199 гривень;
- Dead Space Digital Deluxe Edition — 2159 гривень;
- Crisis Core –Final Fantasy VII– Reunion — 1439 гривень;
- A Plague Tale: Requiem — 1169 гривень;
- The Last оf Us Part I — 1724 гривні.