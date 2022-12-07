CD Projekt RED довелося переглянути пріоритети.

До запуску Cyberpunk 2077 CD Projekt RED прямо говорила, що збирається випустити самостійний багатокористувацький проект на базі гри. Однак шквал критики після релізу екшен-RPG змусив польську студію переглянути свої плани. Наприкінці березня 2021 року компанія скасувала мультиплеєр. Чому було прийнято таке рішення, нещодавно розповів колишній старший дизайнер квестів Cyberpunk 2077 і нинішній виконуючий обов'язки наративного директора серії The Witcher Філіп Вебер.

"Нам дійсно потрібно було переглянути пріоритети Cyberpunk. Пріоритетом було те, що основна гра буде працювати для людей в дійсно хорошому стані. І по суті, зміна пріоритетів означала, що інші проекти CDPR довелося відкласти", — заявив Вебер в інтерв'ю Eurogamer.

Тобто CD Projekt RED вирішила виправити і відполірувати одиночну Cyberpunk 2077, пожертвувавши мультиплеєром. При цьому раніше польська студія не називала поганий технічний стан причиною скасування багатокористувацького проекту.

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На презентації перед інвесторами навесні 2021 року генеральний директор CDPR Адам Кічинський сказав: "Що стосується онлайну, то ми змінюємо підхід, адже однозначно хочемо бачити [мультиплееєр] в наших майбутніх іграх, але крок за кроком. Тому ми працюємо над особливими функціями, що поліпшують наші одиночні [проекти], проте великим онлайн-досвідом наша наступна гра не буде".

Більше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Гра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На консолях поточного покоління є 5-годинне демо, яке дозволяє випробувати Cyberpunk 2077.

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