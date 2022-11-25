Вони почали звинувачувати CD Projekt RED у відході з російського ринку.

Російські ігрові журналісти з видання Gameguru вчинили в "кращих" традиціях кремлівських пропагандистів. Вони вирушили на виставку Lucca Comics & Games і змогли взяти інтерв'ю у нинішнього керівника розробки Cyberpunk 2077 і майбутнього сиквела Павла Саско. В середині бесіди репортери почали ставити провокаційні питання з недвозначними звинуваченнями в сторону CD Projekt RED через її відхід з російського ринку.

"Ви знаєте, що ми медіа з Росії, так? CDPR покинула Росію. І ми розуміємо, що це чисто політичне рішення, можливо, пов'язане з тим, щоб уникнути проблем з вашим власним урядом. Але тут, в Росії, у CDPR дуже багато фанатів. Я впевнений, що ви в курсі, наскільки багато їх тут, дуже багато. І зараз ці фанати думають про вас — не особисто про вас, але про компанію — приблизно в тому ж ключі, в якому Джонні Сільверхенд думав про членів корпорацій", — заявили репортери з Gameguru під час розмови.

Після такої відвертої провокації Павло Саско не закінчив інтерв'ю. Однак пізніше PR-менеджери з CD Projekt RED підказали керівнику розробки Cyberpunk 2077, наскільки непрофесійно вчинили з ним російські репортери.

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Згідно з правилами журналістської етики, питання завжди заздалегідь надсилаються інтерв'юеру на затвердження, щоб в процесі не виникали незручні моменти. Судячи з витівки співробітників Gameguru і реакції PR-менеджерів CDPR, з Саско нічого не погоджували.

Весь матеріал репортери приправили цитатами Джонні Сільверхенда про корпорації в Cyberpunk 2077. Таким способом вони спробували показати своє ставлення до CD Projekt RED і відходу компанії з російського ринку. А деякі правки працівники Gameguru могли цілком додати від себе, щоб догодити аудиторії.

Ось приклад опису поведінки керівника з інтерв'ю: "Починає вкрай інтенсивно розуміюче кивати головою, обличчя викривлене сумною посмішкою". Досвідчені розробники завжди тримаються в строгих рамках під час бесід з пресою, навіть такі емоційні, як Саско.

На витівку Gameguru повинні звернути увагу всі видавництва та студії. Якщо це інтерв'ю стане резонансним, то з ігровою пресою з РФ взагалі перестануть спілкуватися. Тим більше що інші розробники відмовили виданню в інтерв'ю. А репортери Gameguru поспішили назвати причиною такого рішення свою "російськість".

Більше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Гра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На консолях поточного покоління є 5-годинне демо, яке дозволяє випробувати Cyberpunk 2077.

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