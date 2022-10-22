Головний герой не ламає четверту стіну в стартовій сцені.

Влітку 2020 року користувачі виявили у вступі з культового хорора Silent Hill 2 моторошну "великодку". Вона пов'язувала світ гри з реальністю за допомогою одного погляду головного героя. Однак тепер виявилося, що ця теорія була невірною. Розробники не ховали ніяких секретів в дебютній сцені з хорора.

Два роки тому відвідувач форуму Reddit під псевдонімом ZombiePizzas1999 встановив максимальну яскравість у вступі з Silent Hill 2. Завдяки цьому він побачив, що головний герой Джеймс Сандерленд за допомогою дзеркала дивиться прямо на гравця. Цей моторошний пролом четвертої стіни вразив користувачів. "Великодку", яка була прихована протягом 19 років, почали активно обговорювати в мережі.

Однак нещодавно творчий директор і дизайнер монстрів в Silent Hill 2 Масахіро Іто спростував теорію фанатів. Він повідомив, що Konami не залишала ніякої "великодки" у вступі. А погляд головного героя — це просто оптична ілюзія.

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Ремейк Silent Hill 2: основні подробиці

Гру анонсували на недавній прямій трансляції Silent Hill Transmission разом з трьома іншими проектами в серії.

За створення оновленої другої частини відповідає польська студія Bloober Team, відома за Observer, Layers of Fear і The Medium. У розробці також беруть участь творці оригіналу — вже згаданий Масахіро Іто і композитор Акіра Ямаока.

Гра отримає вигляд з-за плеча, як в ремейках Resident Evil. Вона створюється на рушії Unreal Engine 5 із застосуванням технологій Nanite і Lumen. Перша — це реалізація тривимірної геометрії за допомогою сканування об'єктів, а друга — освітлення в реальному часі.

Ремейк Silent Hill 2 вийде на ПК і PS5 в якості консольного ексклюзиву, дата поки не повідомляється.

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