Локалізація виконана на гідному рівні.

Після демонстрації трейлера Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на шоу Xbox стало відомо, що в доповненні буде офіційна українська локалізація на рівні субтитрів.

Ця інформація вказана на сторінці добавки в Steam. При цьому російський переклад теж реалізовано в проєкті, правда, вже без озвучення, яке було в основній грі. CD Projekt RED офіційно заявила, що припинила співпрацювати з акторами з РФ та Білорусі у зв'язку з агресією проти України.

Блогер OLDboi випробував 50-хвилинну демоверсію Cyberpunk 2077: Phantom Liberty і поділився враженнями від перекладу. Йому сподобалася якість локалізації. Основні власні назви перекладено за принципом транслітерації, тобто Найт-Сіті — це "Найт-Сіті". А ось місцевий сленг адаптували під українську мову, наприклад, один з персонажів має прізвисько "Соловія".

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробиці доповнення

Події сюжету розгортаються до фіналу історії в основній грі. В оповіді головний герой Ві стане на службу Нових Сполучених Штатів Америки і займеться порятунком президента держави.

Доповнення привнесе в Cyberpunk 2077 ще один район, на території якого буде розвиватися сюжет.

Кіану Рівз повернеться до ролі Джонні Сільверхенда, що обумовлено історією. Раз події проходять до фіналу основної гри, значить персонаж все ще пов'язаний з протагоністом. А Ідріс Ельба виконав Соломона Ріда, агента ФРУ Нових Сполучених Штатів Америки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вийде 26 вересня 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Консолі минулого покоління залишили за бортом.

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