Після демонстрації трейлера Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на шоу Xbox стало відомо, що в доповненні буде офіційна українська локалізація на рівні субтитрів.
Ця інформація вказана на сторінці добавки в Steam. При цьому російський переклад теж реалізовано в проєкті, правда, вже без озвучення, яке було в основній грі. CD Projekt RED офіційно заявила, що припинила співпрацювати з акторами з РФ та Білорусі у зв'язку з агресією проти України.
Блогер OLDboi випробував 50-хвилинну демоверсію Cyberpunk 2077: Phantom Liberty і поділився враженнями від перекладу. Йому сподобалася якість локалізації. Основні власні назви перекладено за принципом транслітерації, тобто Найт-Сіті — це "Найт-Сіті". А ось місцевий сленг адаптували під українську мову, наприклад, один з персонажів має прізвисько "Соловія".
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробиці доповнення
- Події сюжету розгортаються до фіналу історії в основній грі. В оповіді головний герой Ві стане на службу Нових Сполучених Штатів Америки і займеться порятунком президента держави.
- Доповнення привнесе в Cyberpunk 2077 ще один район, на території якого буде розвиватися сюжет.
- Кіану Рівз повернеться до ролі Джонні Сільверхенда, що обумовлено історією. Раз події проходять до фіналу основної гри, значить персонаж все ще пов'язаний з протагоністом. А Ідріс Ельба виконав Соломона Ріда, агента ФРУ Нових Сполучених Штатів Америки.
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вийде 26 вересня 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Консолі минулого покоління залишили за бортом.