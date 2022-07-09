Це зможе зробити персонаж класу бард.

Baldur's Gate 3 знаходиться в ранньому доступі з 2020 року, і Larian Studios продовжує випускати для неї оновлення. Нещодавно розробники забезпечили свою масштабну RPG патчем 8.0. Він додав клас барда, який допомагає знищувати ворогів, використовуючи непристойні образи.

Larian Studios детально розповіла про всі зміни в оновленні на сторінці Baldur's Gate 3 в Steam.

Свіжий патч додав сотні правок і поліпшень графіки, інтерфейсу і геймплейних механік. А його головне нововведення — це поява раси гномів і спеціалізації бард.

Персонажі свіжого класу володіють фірмовою здатністю "Ріжучі слова". Це низка образ, яка накладає на супротивників штрафи до кидків кубика на атаку, втрат до наступного ходу і перевірок здібностей. Тобто за допомогою знущань барди допомагають команді ефективно знищувати ворогів.

"Натхненний цією силою, патч 8 містить 97 образ, кожна з яких ретельно розроблена нашою командою талановитих письменників, які роками відточували свою майстерність в мистецтвах грубіянства", — повідомила Larian Studios в описі до оновлення.

Ось кілька прикладів знущань:

"Твої очі — калюжки теплої сечі".

"Тебе що, мати-ідіотка сповила?"

"Забирайся, гнійний відхід".

Baldur's Gate 3 — основні подробиці

Це масштабна рольова гра від Larian Studios, творців дилогії Divinity: Original Sin.

Події гри розгортаються у всесвіті Забутих Королівств. Головному героєві належить вирішити долю світу, а заодно пройти через низку інтриг, романів і зрад.

Усередині протагоніста знаходиться Іллітід, який поступово його пожирає. Однак ця напасть дає величезну силу, і спокуса її використання поступово наростає.

Геймплей Baldur's Gate 3 включає створення і прокачування персонажа, формування команди, битви, виконання завдань та інше. Гра славиться своєю варіативністю: кожну місію можна пройти різними способами, а в боях навіть є варіант кинути в супротивника чоботом.

Baldur's Gate 3 поки доступна тільки на ПК у форматі раннього доступу.

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