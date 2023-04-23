У середині квітня Square Enix та Sony провели спільну презентацію Final Fantasy XVI. Глядачам детально представили всі елементи гри — від сюжетної зав'язки і персонажів до битв і занять в сховищі. А нещодавно один з фанатів скористався свіжими кадрами і порівняв їх з першим трейлером. Це дозволило побачити, наскільки розробники покращили графіку з моменту анонсу.
Картинки з зіставленням першого трейлера Final Fantasy XVI і недавньої демонстрації підготував користувач Twitter під псевдонімом LegionzGaming. Для наочності ентузіаст підібрав максимально схожі кадри.
В очі відразу кидається змінене освітлення. Завдяки йому картинка стала менш яскравою і більш насиченою. Зросла і реалістичність, що місцями додало брутальності укупі із загальною атмосферою гри. Тут же важливо відзначити, як покращилася деталізація моделей і реалізація частинок. Це особливо помітно в битвах за участю гігантських Ейконів.
Дальність промальовування теж значно збільшилася. Замість замилених фонів на горизонті чітко помітні об'єкти оточення. А завершують парад візуальних оновлень якісніші текстури місцевості.
Final Fantasy XVI — детальніше про гру
- Це продовження однієї з найвідоміших серій японських екшен-RPG. Шістнадцята частина, як і всі попередні, буде самостійною грою і розповість окрему історію.
- Події сюжету Final Fantasy XVI розгортаються в світі під назвою Валістея, який поділено на шість королівств. У центрі оповіді боротьба з поширенням чуми і розповідь про долю домінантів. Останні виступають носіями Ейконів — гігантських чарівних істот.
- Геймплей в Final Fantasy XVI рясніє різноманітністю. Користувачі зможуть битися, в тому числі з використанням Ейконів, досліджувати світ, збирати і покращувати екіпіровку, прокачувати навички, виконувати завдання союзників тощо.
- Final Fantasy XVI вийде 22 червня 2023 року ексклюзивно на PS5.