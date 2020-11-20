Дайте відповідь на три питання про Asphalt 9: Legends і візьміть участь в розіграші смартфона.

Нещодавно команда УНІАН зробила огляд на геймерський смартфон realme 7 pro. Він виявився зручним, продуктивним, і володіє блискавичною зарядкою. Тепер же ми хочемо розіграти його серед наших читачів.

Щоб отримати realme 7 pro для комфортної гри в Asphalt 9: Legends та Call of Duty Mobile, треба виконати дуже прості умови.

Умови конкурсу:

Підписатися на сторінку УНІАН у Facebook;

Підписатися на сторінку realme у Facebook;

Підписатися на телеграм-канал проекту "УНІАН Ігри";

Дати правильні відповіді на три простих питання вікторини;

Рівно за тиждень, 27 листопада, ми підіб'ємо підсумки та розіграємо realme 7 pro серед учасників, які виконають усі умови конкурсу.

Про смартфон realme 7 pro

Realme 7 pro отримав super AMOLED-екран розміром 6.4 дюйма з роздільною здатністю 2400х1080 точок, процесор Qualcomm Snapdragon 720G та чотири основних камери з головним модулем на 64 Мп від Sony. У смартфоні 8 ГБ оперативної пам'яті та сховище на 128 ГБ. Працює пристрій на операційній системі Android 10 з фірмовою оболонкою realme UI 1.0. Сканер відбитків пальців вбудовано в екран.

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Автор: УНІАН