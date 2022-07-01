Ролик присвятили відкритому світу і битвам проти вампірів.

Arkane Studios, яка відома завдяки серії Dishonored, Prey і Deathloop, за підтримки видавництва Bethesda Softworks випустила свіжий трейлер кооперативного шутера Redfall. У ролику показали відкритий світ, битви проти вампірів із застосуванням різноманітної зброї і головних героїв з їх унікальними вміннями.

Відео починається з демонстрації різних локацій на території містечка Редфолл. Користувачі відвідають маяк, великий корабель, ярмарок, житлові сектори та центральні вулиці. У процесі проходження доведеться часто битися з вампірами.

Кровопивці діляться на кілька видів, а для їх ефективного винищення потрібно застосовувати різноманітну зброю. Крім традиційних автоматів, дробовиків, пістолетів і снайперських гвинтівок, в грі реалізовані більш незвичайна зброя. Наприклад, є ракетниця і пристрій, який занурює вампірів в стазис.

На вибір в Redfall доступно чотири персонажа. У кожного з них є свій клас і навички. Наприклад, телекінетик Лейла Еллісон може створювати всілякі примарні споруди, які використовуються в бою.

Redfall — основні подробиці

У грі потрібно боротися з вампірами, які з'явилися в результаті наукових експериментів. Вони викликали сонячне затемнення і висушили воду навколо острівного Редфолла.

Геймплей Redfall включає перестрілки, вивчення місцевості і збір кращої екіпіровки. Спорядження в грі ділиться на рівні якості — від звичайного до легендарного.

Проходити шутер можна як поодинці, так і в кооперативі. Розробники стверджують, що в проекті буде багато фірмових елементів Arkane.

Redfall вийде в 2023 році на ПК, Xbox Series X і Series S. Гру планували випустити вже цього літа, але вирішили перенести разом зі Starfield.

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