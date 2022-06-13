Гра присвячена боротьбі проти вампірів і культистів.

Презентацію Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 відкрив свіжий трейлер Redfall — кооперативного шутера від Arkane Studios, творців Prey, Dishonored і Deathloop. У ролику розповіли про сюжет і продемонстрували основні механіки.

Прийдешній проект присвячений протистоянню з вампірами і культистами в містечку Редфолл, штат Массачусетс. Колись він був процвітаючим містечком, але внаслідок наукових експериментів з'явилися кровопивці. Вони володіють психокінетичними здібностями і змогли викликати сонячне затемнення. Покинути Редфолл неможливо, адже містечко розташоване на острові, а вампіри висушили воду навколо нього. Залишається тільки одне — боротися.

Дати відсіч кровопивцям повинна команда з чотирьох героїв. До неї входять початківець винахідник Девіндер Крауслі, телекінетик Лейла Еллісон, інженер Ремі де ла Роса і снайпер Джейкоб Бойєр. У кожного персонажа є унікальні здібності, які комбінуються між собою. Наприклад, Лейла може створити платформу для стрибків у висоту, щоб Джейкоб зайняв більш вигідну позицію.

Інші деталі Redfall з трейлера

Проходити гру можна як поодинці, так і в кооперативі до чотирьох чоловік.

Вампіри діляться на різновиди зі своїми здібностями. Деякі з них вміють літати і різко стрибати на героїв.

У проекті реалізовані елементи лутер-шутера. Користувачі зможуть відшукати безліч різноманітної зброї, яка ділиться за рівнями якості.

Redfall вийде в 2023 році на ПК, Xbox Series X і Series S. гру повинні були випустити вже цього літа, але вирішили перенести разом зі Starfield.

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