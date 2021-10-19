Зазвичай він присвоюється незадовго до виходу гри.

CD Projekt RED ще восени минулого року анонсувала оновлену версію The Witcher 3: Wild Hunt для ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Однак з точною датою релізу розробники поки так і не визначилися. CDPR планувала випустити проект до кінця року, але не виключала затримок. Після ситуації з Cyberpunk 2077 студія боїться давати точні обіцянки. Втім, цього разу команда напевно встигне вчасно. Нещодавно оновлена версія The Witcher 3: Wild Hunt отримала віковий рейтинг в Європі, а значить — реліз не за горами.

Як передає портал Gematsu, агентство PEGI присвоїло проекту позначку 18+. Тобто гра підходить тільки для дорослих. Це не дивно, адже версії для консолей минулого покоління мали аналогічний рейтинг. Важливіше те, що оновлений "Відьмак 3" в цілому пройшов перевірку PEGI. Зазвичай ігри надсилаються віковим агентствам, коли наближаються до релізу. Звідси можна зробити висновок, що The Witcher 3: Wild Hunt з'явиться на некстгені в найближчі місяці. Швидше за все, екшен-RPG вийде в кінці листопада або на початку грудня.

Нагадаємо: оновлена версія "Відьмака 3" відмітиться візуальними і технічними поліпшеннями. Наприклад, в грі скоротяться завантаження і з'явиться підтримка трасування променів.

Про що The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — це заключна частина ігрової трилогії "Відьмак", яка створена за мотивами однойменної серії романів польського письменника Анджея Сапковського.

Гра розповідає про пригоди професійного мисливця на чудовиськ, Геральта з Рівії.

"Відьмак 3" вийшла 19 травня 2015 року на ПК, PlayStation 4 і Xbox One.

Третю частину захоплено прийняли критики і користувачі. Творіння CD Projekt RED заслужено отримало титул" Гра року " і значно вплинуло на індустрію.

Автор: Назар Степорук