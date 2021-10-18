CD Projekt RED хоче виконати обіцянки, які озвучила до релізу проекта.

Випуск Cyberpunk 2077 завдав сильного удару по репутації CD Projekt RED. Гра вийшла сирою і володіла купою багів, а консольні версії були відверто погано оптимізовані. У проекті також не виявилося багато функцій, які CDPR обіцяла реалізувати до релізу. Це теж стало приводом для критики. Після проблемного запуску генеральний директор CD Projekt RED Адам Кічіньскій неодноразово підкреслював, що студія не закине Cyberpunk 2077, а навпаки, постарається максимально поліпшити. Судячи з недавньої заяви інсайдера, це правда — компанія готується переробити багато аспектів гри.

Інформацією про майбутні зміни екшен-RPG від CDPR поділився Тайлер Маквікер. Він спеціалізується на діяльності Valve і неодноразово публікував правдиві дані про Half-Life: Alyx ще до її анонсу. Можливо, у нього є зв'язки і в CD Projekt RED.

Інсайдер заявив, що розробники будуть впроваджувати поліпшення поступово. Поліцію повністю перероблять, як і складність. Автори хочуть додати більше рольових елементів, підкреслити важливість застосування стрільби з різними ефектами проти конкретних ворогів, зробити акцент на виборі екіпіровки і так далі. Банди стануть запам'ятовувати дії гравця проти них і реагувати відповідним чином. А NPC отримають більше моделей і стануть вести себе коректніше.

Який новий вміст з'явиться в Cyberpunk 2077

За словами Маквікера, в майбутньому гру чекає багато добавок. Одна з них — трансмогрифікація. Вона дозволить змінювати зовнішній вигляд спорядження без впливу на його характеристики.

Режим "Нова гра+".

Барбершоп, де можна вибрати іншу зовнішність головному герою.

Функцію косметичного перетворення квартири Ві.

Десятки безкоштовних доповнень з одягом, транспортом та іншими дрібницями, а також дві великі добавки. Одна з них присвячена району Пасифіка. Її події розгортаються до фіналу Cyberpunk 2077 і не впливають на кінцівку.

Маквікер окремо підкреслив, що мультиплеер для гри знову розробляється. Але тепер він схожий на "невелику ММО". Чи вийде багатокористувацький компонент, поки невідомо. CDPR може знову його скасувати.

Автор: Назар Степорук