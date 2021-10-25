Мова про удар ногою, який допомагав у бою проти ворогів зі щитами.

Модер Ленс Макдоналд продовжує досліджувати і покращувати знаменитий рольовий екшен Bloodborne від FromSoftware. Раніше саме він реалізував патч, який додав у проект підтримку 60 кадрів/с. А нещодавно ентузіаст повернув у гру механіку, вирізану з фінальної версії.

За словами Ленса Макдоналда, у ранніх трейлерах Bloodborne показували, як головний герой штовхає ворогів. Це мотивувало моддера відновити вирізану здатність. Щоб повернути її, ентузіасту знадобилося внести правки в два рядки коду. Як саме працює "спартанський" стусан, можна побачити в ролику нижче. Він на короткий час приголомшує ворогів і пробиває їх захист. Навик особливо корисний в сутичках проти недругів зі щитами, щоб змусити їх відкритися.

Ленс Макдоналд також поділився думкою про те, чому стусан видалили: "Мені здається, що його прибрали, так як в грі дуже мало супротивників зі щитами. Або ж розробники зробили це виключно з міркувань балансу".

Детальніше про Bloodborne

Дії Bloodborne розгортаються в місті Ярнам, де лютує епідемія, що перетворює людей на монстрів. Головний герой — мисливець, який змушений досліджувати найтемніші закутки готичного поселення і битися з чудовиськами.

Екшен вийшов в 2015 році на PS4, отримав премію Британської Академії в області відеоігор за кращий геймдизайн, а також 92 бали на агрегаторі Metacritic. Це найвища оцінка серед усіх проектів FromSoftware.

Автор: Назар Степорук