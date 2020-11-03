Реліз двох оновлених частин серії відбудеться 20 листопада.

Видавець Ziggurat Interactive оновив дві частини вампірського екшену BloodRayne і збирається випустити їх на ПК. Реліз ремастера відбудеться 20 листопада на цифрових майданчиках GOG та Steam.

Про це компанія повідомила в релізному тизері ремастера.

Тизер BloodRayne Terminal Cut

Згідно з описом в Steam, оновлені версії будуть оптимізовані під Windows 10 та отримають підтримку 4К. Також в список поліпшень увійдуть:

Підтримка сучасних контролерів;

Апскейл кінематографічних роликів;

Підтримка високих дозволів текстур;

Поліпшення таких ефектів, як відображення, вода, туман і тіні;

Про що BloodRayne

Перша частина екшену від третьої особи вийшла в 2002 році. У центрі сюжету гри дівчина-вампір, яка бореться з окультними організаціями нацистів Третього рейху. Аудиторія тепло зустріла BloodRayne. На агрегаторі Metacritic версія гри для PS2 отримала 75 балів від критиків та 8,4 бала з 10 від користувачів.

У 2004 році вийшло продовження – BloodRayne 2.

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Автор: Сергій Коршунов