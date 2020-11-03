Видавець Ziggurat Interactive оновив дві частини вампірського екшену BloodRayne і збирається випустити їх на ПК. Реліз ремастера відбудеться 20 листопада на цифрових майданчиках GOG та Steam.
Про це компанія повідомила в релізному тизері ремастера.
Тизер BloodRayne Terminal Cut
Згідно з описом в Steam, оновлені версії будуть оптимізовані під Windows 10 та отримають підтримку 4К. Також в список поліпшень увійдуть:
- Підтримка сучасних контролерів;
- Апскейл кінематографічних роликів;
- Підтримка високих дозволів текстур;
- Поліпшення таких ефектів, як відображення, вода, туман і тіні;
Про що BloodRayne
Перша частина екшену від третьої особи вийшла в 2002 році. У центрі сюжету гри дівчина-вампір, яка бореться з окультними організаціями нацистів Третього рейху. Аудиторія тепло зустріла BloodRayne. На агрегаторі Metacritic версія гри для PS2 отримала 75 балів від критиків та 8,4 бала з 10 від користувачів.
У 2004 році вийшло продовження – BloodRayne 2.