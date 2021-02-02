У Mass Effect Legendary Edition увійдуть три частини гри та 40 доповнень.

Студія BioWare оголосила дату релізу ремастера знаменитої космічної трилогії Mass Effect. Перевидання з підзаголовком Legendary Edition вийде на ПК, Xbox One та PlayStation 4 вже цієї весни – 14 травня.

Консольні версії працюватимуть в режимі зворотної сумісності на новому поколінні – PlayStation 5 та Xbox Series X, повідомляє видання IGN.

Трейлер Mass Effect Legendary Edition

Подробиці перевидання трилогії Mass Effect

У Mass Effect Legendary Edition увійдуть три частини гри, а також 40 доповнень, серед яких не тільки сюжетний контент, але й зброя, а також обладунки.

Самі ігри будуть працювати на тому ж рушії – Unreal Engine 3. Однак розробники поліпшили якість текстур і моделей персонажів, поміняли роботу освітлення та додали додаткові візуальні ефекти.

Розробники обіцяють, що трилогія буде працювати у роздільній здатності 4K Ultra-HD

У трилогії буде спільний клієнт і редактор персонажів. А ось мультиплеєр з гри вирізали.

Студія вже відкрила попередні замовлення на Mass Effect Legendary Edition. Наприклад, в PlayStation Store за гру просять 2199 грн.

Про серію Mass Effect

Mass Effect – це культова серія рольових ігор від студії BioWare. Дії оригінальної трилогії розгортається у XXII столітті.

Головним героєм перших трьох частин франшизи був капітан космічного корабля "Нормандія" Шепард. Історія розповідає про боротьбу з древніми іншопланетними машинами, відомими як женці.

Трилогія отримала визнання у гравців, зібравши безліч нагород.

У 2017 році вийшла четверта частина Mass Effect з підзаголовком Andromeda. Сюжет останньої гри розгортається через 600 років, після подій трилогії. Andromeda була прохолодно зустрінута фанатами перших трьох частин.

У грудні 2020 року на церемонії The Game Awards 2020 був представлений дебютний трейлер нової частини Mass Effect.

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Автор: Сергій Коршунов