З моменту релізу перевидання минуло 4 дні.

У ремастер Oblivion зіграло вже понад 4 мільйони гравців лише за чотири дні з моменту релізу.

Про це повідомили Bethesda та Xbox у соцмережах: "Ми вдячні усім, хто вже повернувся до Сіроділу".

Xbox приєдналася до привітань, пожартувавши про фірмові сирні головки з The Elder Scrolls: "Стільки сиру в інвентарі - вітаємо з успіхом".

Відео дня

Проєкт вийшов 22 квітня одразу ж після анонсу і швидко посів провідні позиції в чартах Steam, де за лічені години після запуску в нього одночасно грали понад 182 тисячі осіб.

Гра моментально стала бестселером і утримує популярність навіть на тлі нових релізів, таких як Clair Obscur: Expedition 33.

Oblivion Remastered був позитивно прийнятий як критиками, так і гравцями. Оновлена версія пропонує поліпшену графіку, перероблені інтерфейс і анімації, а також низку доробок без змін основної структури оригіналу.

Раніше ми розповідали, що ремастер Oblivion пройшли за 12 хвилин завдяки глюку з дверима з оригінальної гри.

Вас також можуть зацікавити новини: