Повернутися в Зону на портативній консолі Nintendo можна буде вже 31 жовтня.

Трилогія S.T.A.L.K.E.R. Legends of Zone готується до свого релізу на Nintendo Switch. Фанати серії зможуть знову зануритися в атмосферу Зони відчуження в портативному форматі.

Розробники з GSC Game World повідомили у своїх соцмережах, що трилогія вийде 31 жовтня.

У Switch-версії збірки S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone входять усі три частини культової серії. GSC Game World опублікували короткий тизер, що демонструє геймплей на самій консолі. Вартість повного бандла в Nintendo eShop складе 40 доларів, однак у гравців буде можливість придбати кожну з трьох ігор окремо за ціною 20 доларів за штуку.

Нагадаємо, що на консолях Playstation і Xbox ця колекція стала доступною ще в березні, і відтоді отримала важливе оновлення: наприкінці червня додали підтримку користувацьких модів. Тепер фанати S.T.A.L.K.E.R. можуть вносити свої зміни в геймплей.

Крім того, не варто забувати, що 20 листопада очікується реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Це перша з 2009 року гра у франшизі, і вона обіцяє принести безліч нововведень і вражаючих технологій у культовий всесвіт. Гра буде доступна на ПК, Xbox Series, а також у підписці Xbox Game Pass.

Нагадаємо, що нещодавно студія Vertigo Games презентувала геймплей VR спіноффа Metro Awakening, який стане приквелом до Metro 2033. У ролику показано кілька різних ігрових ситуацій: стелс проникнення в табір ворогів, відкритий бій із бандитами і дослідження покинутих тунелів із мутантами. Реліз гри заплановано на 6 листопада.

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