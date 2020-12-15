Разом з третім сезоном гра отримала оновлення графіки.

Сьогодні на консольній версії командної багатокористувацької гри World of Tanks стартував третій сезон. Разом з ним для "танків" вийшло велике оновлення, яке поліпшило графіку і додало до гри героїв бойовиків 80-х.

Як повідомили у Wargaming, гра на консолях змінилася візуально завдяки новій графіці та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу. У консольній версії World of Tanks розробники поліпшили деталізацію, освітлення і текстури.

"Завдяки тандему нашого рушія Despair та найсучасніших технічних можливостей консолей, ми змогли капітально поліпшити гру, як з точки зору її візуального відображення, так і в плані інтерфейсу", – заявив TJ Wagner, креативний директор World of Tanks Console.

Крім того, поряд з існуючою вкладкою з персональною інформацією, доступною після закінчення бою, гравці отримають доступ до нового меню "Профіль", де буде відображатися прогрес, карти доступу, медалі, статистика і журнал.

Які герої бойовиків з'являться в третьому сезоні World of Tanks на консолях:

Командир Джон Рембо, зірка однойменної серії фільмів з Сильвестром Сталлоне.

Снейк "Змій" Пліскін – протагоніст культової картини Джона Карпентера "Втеча з Нью-Йорка". Його роль у стрічці виконав Курт Расселл.

Джеймс Бреддок з бойовика "Безвісти зниклі", якого зіграв Чак Норріс.

Всі три герої стануть командирами екіпажів танків. Для кожного з командирів гравці зможуть отримати особливі скіни "Танки і герой".

Нагадаємо, у консольній версії World of Tanks налічується понад 20 мільйонів гравців.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов