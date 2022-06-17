У любителів легендарної японської серії з'явилося кілька приводів для радості.

Видавництво Square Enix провело пряму трансляцію на честь 25-річчя з моменту виходу Final Fantasy VII. На заході компанія поділилася важливими новинами для фанатів франшизи. Вона анонсувала відразу дві гри — другу частину ремейка Final Fantasy VII і ремастер Crisis Core: Final Fantasy VII.

Продовження оновленої сьомої частини називається Final Fantasy VII Rebirth. У грі триватиме історія головного героя Клауда Страйфа і його союзників. Вони борються з мегакорпорацією "Шин-Ра", яка викачує з надр планети енергію Мако і руйнує Планету.

Дебютний трейлер показав, що події в сиквелі ремейка розгортаються за межами Мідгара. Ролик містить важливі сюжетні спойлери до сюжету першої частини оновленої Final Fantasy VII. У ньому розповідається про деяких персонажів і присутні натяки на подальший розвиток історії.

Rebirth вийде "наступної зими" на PS5. Під цією фразою, судячи з усього, мається на увазі термін з грудня 2023 року по лютий 2024-го.

Що відомо про ремастер Crisis Core: Final Fantasy VII

Оригінальна гра була ексклюзивом PlayStation Portable. Вона вийшла в 2007 році тільки в Японії, а вже потім дісталася до США і Європи.

Сюжет в ремастері з підзаголовком Reunion залишиться без змін, проте багато інших аспектів повністю перероблені.

Розробники значно поліпшили графіку з використанням рушія ремейка FFVII. Вони створили нові моделі, збагатили оточення, змінили освітлення і так далі.

Саундтрек і озвучення персонажів теж перезаписали на сучасний лад.

Бойова система в ремастері вірна оригіналу, проте в ролику помітні точкові поліпшення, наприклад, перероблені анімації.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion вийде найближчої зими на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

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