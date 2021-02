Отримати всі чотири гри безкоштовно можна буде вже 2 березня.

Нідерландський аккаунт PlayStation в Твіттері завчасно опублікував список ігор, які дістануться передплатникам сервісу PS Plus в березні. Це ремейк культової рольової гри Final Fantasy VII, пригодницький шутер Remnant from the Ashes, свіжа інді-головомка Maquette і шутер для віртуальної реальності – Farpoint VR.

Незабаром Sony в офіційному блозі PlayStation підтвердила цю інформацію.

Трейлер Final Fantasy VII Remake

Ремейк сьомої частини Final Fantasy, визнаної однією з найкращих в серії. Саме їй приписують популяризацію японських рольових ігор в усьому світі. Оригінальна гра вийшла в 1997 році на PS1. А ремейк випустили на PS4 навесні 2020 року.

В Sony зазначили, що Final Fantasy VII з роздачі у PS Plus не оновиться безкоштовно на PS5.

Трейлер Remnant from the Ashes

Remnant from the Ashes – це суміш жанрів action/RPG та кооперативного шутера від третьої особи в постапокаліптичному сеттінгу. Гра вийшла у 2019 році на консолях і ПК, отримавши хороші відгуки від користувачів та критиків.

Трейлер Farpoint VR

Farpoint VR – це шутер для шоломів віртуальної реальності PS VR. Дії гри розгортаються на невідомій планеті, яку населяють моторошні монстри.

Трейлер Maquette

Maquette – це гра-головоломка з рекурсивним світом. Тут всі будівлі та об'єкти на локації мають свої мініатюрні копії. Рухаючи маленькі об'єкти, гравець зможе пересувати й великі. Реліз гри відбудеться 2 березня. В цей же день вона стане доступна безкоштовно передплатникам PS Plus.

Нагадаємо, що в березні власники консолей PlayStation отримають ще одну, п'яту гру. Це ремейк пригодницького платформера Ratchet & Clank. Щоб забрати його, підписка PS Plus не знадобиться.

Крім того, до 5 квітня всі передплатники PS Plus на PlayStation 5 можуть забрати безкоштовно автомобільний екшен Destruction AllStars.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов