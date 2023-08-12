Видавництво THQ Nordic провело цифрове шоу, присвячене своїм майбутнім іграм. В рамках заходу компанія показала перший трейлер ремейка Gothic на движку гри.
У ролику показали Старий табір, що розташований в Рудниковій долині. Можна оцінити графіку, оновлену місцевість, поліпшені моделі персонажів і їх анімації.
Під кінець трейлера демонструється, як герой приходить на арену, де його б'ють обличчям об бортик – так розробники гри нагадують, що в "Готиці" ви будете страждати, поки досвідченим шляхом не дізнаєтеся, які квести і противники вам по зубах, а які ні.
Але на жаль, дату релізу гри нам так і не повідомили. Чекаємо колись у 2024 році.
Ремейк Gothic – основні подробиці
- За створення гри відповідає новостворена команда Alkimia Interactive. Раніше студія випустила демоверсію, і на її основі зібрала відгуки від спільноти щодо бачення ремейка. Цей тизер з'явиться в бібліотеці при покупці будь-якої з частин Gothic.
- Сюжет в екшен-RPG залишиться колишнім, а ось геймплей, зокрема, бойову систему модернізують. Її хочуть осучаснити з урахуванням поточних тенденцій.
- Загалом, рімейк повинен бути вірним оригіналу, що задовольнить старих шанувальників.
- Реліз оригінальної Gothic відбувся понад 20 років тому. Вихід ремейка був запланований на березень 2023 року, проте зрештою вікно виходу перенесли на 2024-й. Гра буде доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S.