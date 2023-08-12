Але на жаль, дату релізу гри нам так і не повідомили. Чекаємо колись у 2024 році.

Видавництво THQ Nordic провело цифрове шоу, присвячене своїм майбутнім іграм. В рамках заходу компанія показала перший трейлер ремейка Gothic на движку гри.

У ролику показали Старий табір, що розташований в Рудниковій долині. Можна оцінити графіку, оновлену місцевість, поліпшені моделі персонажів і їх анімації.

Під кінець трейлера демонструється, як герой приходить на арену, де його б'ють обличчям об бортик – так розробники гри нагадують, що в "Готиці" ви будете страждати, поки досвідченим шляхом не дізнаєтеся, які квести і противники вам по зубах, а які ні.

Але на жаль, дату релізу гри нам так і не повідомили. Чекаємо колись у 2024 році.

Ремейк Gothic – основні подробиці

За створення гри відповідає новостворена команда Alkimia Interactive. Раніше студія випустила демоверсію, і на її основі зібрала відгуки від спільноти щодо бачення ремейка. Цей тизер з'явиться в бібліотеці при покупці будь-якої з частин Gothic.

Сюжет в екшен-RPG залишиться колишнім, а ось геймплей, зокрема, бойову систему модернізують. Її хочуть осучаснити з урахуванням поточних тенденцій.

Загалом, рімейк повинен бути вірним оригіналу, що задовольнить старих шанувальників.

Реліз оригінальної Gothic відбувся понад 20 років тому. Вихід ремейка був запланований на березень 2023 року, проте зрештою вікно виходу перенесли на 2024-й. Гра буде доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

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