Зображення віддають духом оригіналу.

У середині серпня студія Alkimia Interactive і видавництво THQ Nordic опублікували дебютний трейлер ремейка культової рольової гри Gothic. А нещодавно розробники вирішили підігріти інтерес публіки порцією скриншотів.

Зображення можна умовно розділити на дві частини. Перша присвячена моделям персонажів в обладунках. Спорядження виконано в дусі оригіналу і відповідає канонам гри. Екіпірування має приземлені риси, хоча і не позбавлене вишуканих елементів, які з практичного боку не мають сенсу.

Наприклад, у одного персонажа відкрита спина, а в іншого присутнє масивне гравірування на грудях. Але це зроблено, щоб додати спорядженню індивідуальності і привернути увагу користувачів.

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Друга частина скриншотів демонструє кілька локацій на території Долини Рудників. На двох картинках показуються приміщення з купою побутових деталей. Ще один скриншот включає невідоме підземелля. А остання локація нагадує Колізей або арену для боїв.

Ремейк Gothic — основні подробиці

За створення гри відповідає нова команда Alkimia Interactive. Студія випустила демоверсію, і на її основі зібрала відгуки від спільноти щодо бачення ремейка. Цей тизер з'явиться в бібліотеці при покупці будь-якої з частин Gothic.

Сюжет в екшен-RPG залишиться колишнім, а ось геймплей зміниться, особливо в частині бойової системи. Її хочуть осучаснити з урахуванням поточних тенденцій.

В цілому ремейк повинен бути вірним оригіналу, що задовільнить старих фанатів.

Оновлена Gothic вийде на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S, дата релізу поки не повідомляється.

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