Оновлена версія культового психологічного хорору вийде одразу з українським перекладом.

Минулої ночі творці ремейка Silent Hill 2 взяли участь одразу у двох презентаціях, на яких нам показали свіжий трейлер оновленої класики, понад 13 хвилин геймплею, а також оголосили точну дату виходу гри.

У лютому 2024 року, коли нам уперше показали геймплей, фанати залишилися незадоволені побаченим, оскільки графіка в ньому мала бляклий вигляд, а анімації та бойова система вочевидь потребували доопрацювання. Нову демонстрацію зустріли більш тепло: візуальну складову підтягнули, а в кат-сценах навіть видно роботу мокап-акторів.

Крім того, можна ще оцінити туман –знамениту і впізнавану фішку гри. Автори кажуть, що особливо багато думали над тим, як краще реалізувати його в сучасній графіці.

Реліз ремейка Silent Hill 2 відбудеться 8 жовтня на ПК і PS5, попередні замовлення вже відкриті. Вартість стандартної версії в Steam – 1315 грн. Нагадаємо, гра отримає офіційну українську локалізацію.

Silent Hill 2 ремейк трейлер

Silent Hill 2 ремейк геймплей

Ремейк Silent Hill 2: основні подробиці

Гру анонсували восени 2022 року разом із трьома іншими проєктами в серії Silent Hill.

За створення ремейка відповідають поляки з Bloober Team, відомі за Observer, Layers of Fear і The Medium. У розробці також беруть участь творці оригіналу – дизайнер монстрів Масахіро Іто і легендарний композитор Акіра Ямаока.

Гра отримає вид з-за плеча, як у ремейках Resident Evil. Вона створюється на рушії Unreal Engine 5 із застосуванням технологій Nanite і Lumen. Перша – це реалізація тривимірної геометрії за допомогою сканування об'єктів, а друга – освітлення в реальному часі.

Sony уклала ексклюзивну угоду на нові ігри у всесвіті Silent Hill, тому вони виходитимуть на PlayStation і ПК в обхід Xbox.

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