За останні дні сторінка Silent Hill 2 в Steam отримала декілька великих оновлень, включаючи згадку про українську локалізацію.

Українська локалізація в іграх переживає свої найкращі часи. Тільки в цьому році вона з'явилася або ще з'явиться в таких масштабних іграх як Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077 та Alan Wake II. Тепер стало відомо, що український переклад також отримає ремейк культового хорора Silent Hill 2, реліз якого відбудеться в 2024 році.

Інформація про українську локалізацію з'явилася на офіційній сторінці гри в Steam. Очікувано, українського озвучення не буде, зате гравцям запропонують українські субтитри і текст.

Важливо зауважити, що за останні дні сторінка Silent Hill 2 в Steam отримала кілька оновлень – такого не відбувалося з моменту анонса ремейка майже як рік тому. Найбільшим з них стало додавання "ачіков": як відзначають журналісти, це зазвичай пов'язано з близькими виходом трейлера або іншої інформації на зразок точної дати виходу.

До речі, автори якраз нещодавно натякали, що шанувальникам варто очікувати новин про новинку, але додаткових даних не розголосили.

Також була інформація, що Sony уклала ексклюзивні угоди на нові ігри в серіях Silent Hill та Metal Gear. Тобто вони або вийдуть тільки на консолях PlayStation, або заглянуть і на ПК в обхід Xbox.

Ремейк Silent Hill 2: основні подробиці

Гру анонсували восени 2022 року разом з трьома іншими проєктами в серії Silent Hill.

За створення оновленої другої частини відповідають поляки з Bloober Team, відомі по Observer, Layers of Fear та The Medium. У розробці також беруть участь творці оригіналу — дизайнер монстрів Масахіро Іто та легендарний композитор Акіра Ямаока.

Гра отримає вигляд з-за плеча, як в рімейках Resident Evil. Вона створюється на движку Unreal Engine 5 із застосуванням технологій Nanite і Lumen. Перша — це реалізація тривимірної геометрії за допомогою сканування об'єктів, а друга — освітлення в реальному часі.

Рімейк Silent Hill 2 вийде на ПК і PS5 в якості консольного ексклюзиву, дата поки не повідомляється.

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