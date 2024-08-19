Оновлена класика вийде 8 жовтня на Windows і PlayStation 5.

Рекламна кампанія Silent Hill 2 Remake у самому розпалі – розробники опублікували сюжетний трейлер оновленої версії культового психологічного хоррора. Його присвятили сюжетній зав'язці та персонажам.

Ремейк SIlent Hill 2 адаптує події оригінальної гри епохи PlayStation 2 і розповість про чоловіка на ім'я Джеймс, який прибуває в таємниче місто Сайлент Гілл у пошуках своєї дружини Мері. Показувати геймплей у трейлері не стали, в основному він складається з фрагментів катсцен.

Зате геймплей ремейка Сайлент Гілла активно демонструють закордонні ігрові видання. Журналісти, яким вдалося пограти в передрелізну версію гри, позитивно відгукуються про Silent Hill 2 і кажуть, що вона "значно краща за трейлери, які ви бачили раніше".

Найбільше журналісти хвалять поліпшені графіку та саунд-дизайн. Хоч проєкту далеко до ремейка Resident Evil 2, розробникам вдалося передати атмосферу і дух Сайлент Хілла як "зловісного і покритого туманом містечка". Студія Bloober Team переробила бойову систему, деякі головоломки і дизайн рівнів, але інші елементи залишилися практично недоторканими.

Ремейк Silent Hill 2: основні подробиці

За створення ремейка відповідає польська студія Bloober Team, відома за Observer, Layers of Fear і The Medium. У розробці також беруть участь творці оригіналу – дизайнер монстрів Масахіро Іто і легендарний композитор Акіра Ямаока.

Гра отримає вид з-за плеча, як у ремейках Resident Evil. Вона створюється на рушії Unreal Engine 5 із застосуванням технологій Nanite і Lumen. Перша – це реалізація тривимірної геометрії за допомогою сканування об'єктів, а друга – освітлення в реальному часі.

Реліз ремейка Silent Hill 2 відбудеться 8 жовтня на ПК і PS5, попередні замовлення вже відкриті. Нагадаємо, гра отримає офіційну українську локалізацію.

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