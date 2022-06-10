Шоу Summer Game Fest відзначилося безліччю новин про знамениту франшизу Naughty Dog.

На недавньому шоу Summer Game Fest на сцені з'явився один з директорів Naughty Dog, а також режисер двох частин The Last of Us Ніл Дракманн. Він поділився великою кількістю новин про франшизу TLoU. Керівник анонсував ремейк першої гри серії, показав кадр з серіалу від HBO і поділився першим поглядом на самостійний мультиплеер The Last of Us Part II.

Демонстрація ремейка The Last of Us не стала несподіванкою, адже за кілька годин до початку шоу в Мережі стався витік — з'явився дебютний трейлер гри з датою релізу. The Last of Us Part I (офіційна назва) вийде 2 вересня 2022 року на PS5, а пізніше добереться до ПК.

Нижче присутній ролик з порівнянням оригіналу і ремейка. Автори також опублікували добірку скриншотів, на яких можна оцінити візуальну частину оновленої The Last of Us. Naughty Dog значно підтягнула графіку і змінила зовнішність персонажів: Еллі здається більш дорослою, а Джоел знатно постарів.

Summer Game Fest: мультиплеєр The Last of Us Part II і серіал за мотивами The Last of Us

Що стосується самостійної багатокористувацької гри на базі The Last of Us Part II, то її назва поки не розголошується. На SGF Дракманн показав перший офіційний малюнок проекту. На картинці зображені вцілілі, які стоять на багатоповерхівці і дивляться на напівзруйноване місто.

Події самостійного мультиплеєра розгортаються в Сан-Франциско. Це буде найбільша багатокористувацька гра Naughty Dog. У ній також реалізують сюжет, проте в якому форматі, поки незрозуміло.

Окремо Дракманн згадав тираж The Last of Us Part II. Продажі гри на поточний момент перевищили 10 мільйонів копій.

А на свіжому кадрі з серіалу показані Джоел і Еллі у виконанні Педро Паскаля і Белли Рамзі. На знімку зображений момент, коли герої ховаються в музеї.

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