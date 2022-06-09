У мережі з'явився перший трейлер з датою релізу ремейка The Last of Us / фото Naughty Dog

Інформатор під псевдонімом insider_wtf виявився правий — ремейк The Last of Us дійсно вийде 2 вересня 2022 року. У Мережу витік дебютний трейлер проекту і обкладинка.

Ролик містить нарізку кадрів з різними ігровими епізодами. На відео демонструється, як Джоел і Еллі почали свою подорож, зустрілися з бандитами, які влаштували засідку, приїхали до Томмі і так далі.

Обкладинка ремейка The Last of Us / фото Naughty Dog

Трейлер дозволяє оцінити, наскільки покращилася графіка в ремейку. Naughty Dog підтягнула освітлення, якість моделей персонажів, тіні і деталізацію. Ремейк, що отримав назву The Last of Us Part I, виглядає більш природно і сучасно в порівнянні з оригіналом.

Інші подробиці оновленої TLoU

  • Судячи з першого ролика, в гру інтегрують доповнення Left Behind.
  • Витік стався на сайті PlayStation, де завчасно з'явилася сторінка ремейка. Там же були опубліковані деякі деталі The Last of Us Part I.
  • Naughty Dog пообіцяла втілити в проекті оригінальний досвід, але з поліпшеним геймплеєм, бойовою системою і дослідженням світу.
  • Варто відзначити, що 2 вересня гра з'явиться тільки на PS5. ПК-версія знаходиться в розробці, але вийде пізніше.
  • Проект коштує $70 в США, а регіональні ціни поки невідомі.

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