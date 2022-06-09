Інформатор під псевдонімом insider_wtf виявився правий — ремейк The Last of Us дійсно вийде 2 вересня 2022 року. У Мережу витік дебютний трейлер проекту і обкладинка.
Ролик містить нарізку кадрів з різними ігровими епізодами. На відео демонструється, як Джоел і Еллі почали свою подорож, зустрілися з бандитами, які влаштували засідку, приїхали до Томмі і так далі.
Трейлер дозволяє оцінити, наскільки покращилася графіка в ремейку. Naughty Dog підтягнула освітлення, якість моделей персонажів, тіні і деталізацію. Ремейк, що отримав назву The Last of Us Part I, виглядає більш природно і сучасно в порівнянні з оригіналом.
Інші подробиці оновленої TLoU
- Судячи з першого ролика, в гру інтегрують доповнення Left Behind.
- Витік стався на сайті PlayStation, де завчасно з'явилася сторінка ремейка. Там же були опубліковані деякі деталі The Last of Us Part I.
- Naughty Dog пообіцяла втілити в проекті оригінальний досвід, але з поліпшеним геймплеєм, бойовою системою і дослідженням світу.
- Варто відзначити, що 2 вересня гра з'явиться тільки на PS5. ПК-версія знаходиться в розробці, але вийде пізніше.
- Проект коштує $70 в США, а регіональні ціни поки невідомі.