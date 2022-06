Гра дійсно вийде у вересні.

Інформатор під псевдонімом insider_wtf виявився правий — ремейк The Last of Us дійсно вийде 2 вересня 2022 року. У Мережу витік дебютний трейлер проекту і обкладинка.

Ролик містить нарізку кадрів з різними ігровими епізодами. На відео демонструється, як Джоел і Еллі почали свою подорож, зустрілися з бандитами, які влаштували засідку, приїхали до Томмі і так далі.

Трейлер дозволяє оцінити, наскільки покращилася графіка в ремейку. Naughty Dog підтягнула освітлення, якість моделей персонажів, тіні і деталізацію. Ремейк, що отримав назву The Last of Us Part I, виглядає більш природно і сучасно в порівнянні з оригіналом.

Інші подробиці оновленої TLoU

Судячи з першого ролика, в гру інтегрують доповнення Left Behind.

Витік стався на сайті PlayStation, де завчасно з'явилася сторінка ремейка. Там же були опубліковані деякі деталі The Last of Us Part I.

Naughty Dog пообіцяла втілити в проекті оригінальний досвід, але з поліпшеним геймплеєм, бойовою системою і дослідженням світу.

Варто відзначити, що 2 вересня гра з'явиться тільки на PS5. ПК-версія знаходиться в розробці, але вийде пізніше.

Проект коштує $70 в США, а регіональні ціни поки невідомі.

