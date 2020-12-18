Оцінити гру на Xbox та ПК можна до 21 грудня.

Шутер Resident Evil Resistance став тимчасово безкоштовним на ПК та консолях Xbox. Випробувати гру можна до 21 грудня.

Про це повідомив видавець Capcom.

В Steam грати безкоштовно в Resistance можна на сторінці ремастера Resident Evil 3. На консолях сімейства Xbox гра буде доступна безкоштовно протягом трьох днів лише передплатникам сервісів Live Gold та Game Pass Ultimate.

Одночасно з запуском безкоштовних вихідних на ПК та Xbox гра отримала знижку в 67%.

Також в компанії нагадали, що користувачам доступна безкоштовна демоверсія ремастера Resident Evil 3.

Більше про Resident Evil Resistance

Resident Evil Resistance – це кооперативний шутер з елементами survival horror. У грі асиметричний мультиплеєр, де чотири гравці рятуються від натовпів зомбі та мутантів, а п'ятий гравець заважає їм – включає пастки, створює перешкоди і випускає нових ворогів.

Гра вийшла 3 квітня 2020 року на ПК, Xbox One та PlayStation 4.

Нагадаємо, раніше багатокористувацький режим гри Call of Duty: Black Ops-Cold War теж став тимчасово безкоштовним. Акція триватиме до 24 грудня.

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Автор: Сергій Коршунов