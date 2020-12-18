Шутер Resident Evil Resistance став тимчасово безкоштовним на ПК та консолях Xbox. Випробувати гру можна до 21 грудня.
Про це повідомив видавець Capcom.
В Steam грати безкоштовно в Resistance можна на сторінці ремастера Resident Evil 3. На консолях сімейства Xbox гра буде доступна безкоштовно протягом трьох днів лише передплатникам сервісів Live Gold та Game Pass Ultimate.
Одночасно з запуском безкоштовних вихідних на ПК та Xbox гра отримала знижку в 67%.
Також в компанії нагадали, що користувачам доступна безкоштовна демоверсія ремастера Resident Evil 3.
Більше про Resident Evil Resistance
- Resident Evil Resistance – це кооперативний шутер з елементами survival horror. У грі асиметричний мультиплеєр, де чотири гравці рятуються від натовпів зомбі та мутантів, а п'ятий гравець заважає їм – включає пастки, створює перешкоди і випускає нових ворогів.
- Гра вийшла 3 квітня 2020 року на ПК, Xbox One та PlayStation 4.
Нагадаємо, раніше багатокористувацький режим гри Call of Duty: Black Ops-Cold War теж став тимчасово безкоштовним. Акція триватиме до 24 грудня.