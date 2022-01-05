На персональних комп'ютерах гра підтримує технологію Intel XeSS.

Видавництво 505 Games і студія Kojima Productions анонсували вихід режисерського видання Death Stranding з підзаголовком Director's Cut на ПК. Версія для персональних комп'ютерів відзначиться підтримкою технології інтелектуального масштабування Intel XeSS. Вона підвищує якість графіки і продуктивність в іграх за допомогою нейромережі і спеціального алгоритму рендеринга. Аналогічним чином працюють DLSS і FSR від NVIDIA і AMD відповідно.

Читайте такожDeath Stranding 2? Хідео Кодзіма натякнув на нову гру із зірковими акторамиЩо стосується контенту, то він буде таким, як у версії для PlayStation 5. Користувачі отримають нові сюжетні місії, спорядження, пристосування для доставок вантажів, тренувальний полігон, гоночний трек і багато іншого. Director's Cut також включає всілякі бонуси і завдання, які додали в Death Stranding в рамках кросоверів з Half-Life і Cyberpunk 2077.

Окремою невеликою особливістю ПК-версії буде підтримка ультрашироких моніторів і високої кадрової частоти. Death Stranding: Director's Cut вийде на ПК (Steam, Epic Games Store) навесні 2022 року. Формат поширення гри для тих, у кого є стандартне видання, поки не розголошується.

Коротко про Death Stranding

У світі гри стався катаклізм, який назвали "Вихід смерті". Америка лежить в руїнах, всюди бродять невидимі і смертоносні тварюки, а вцілілі сховалися в розрізнених містах.

Сполучною ланкою між людьми стають кур'єри. Один з них — головний герой Сем Бріджес, якого зіграв Норман Рідус.

В образі протагоніста користувачам належить пройти від Східного узбережжя Америки до Західного, щоб відновити хіральну мережу і з'єднати разом міста, відродивши тим самим країну.

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