Керівник Kojima Productions опублікував загадкове фото.

Глава студії Kojima Productions і знаменитий геймдизайнер Хідео Кодзіма натякнув на свою нову гру. Він виклав у Twitter знімок з розмитим заднім планом. Однак користувачі впевнені, що на фотографії зображений Норман Рідус.

Зображення, яким поділився Кодзіма, було зроблено в студії захоплення рухів. На думку користувачів, людина в білій кофті — це Норман Рідус. Він виконав головну роль в Death Stranding і повинен був стати центральним персонажем у скасованій Silent Hills. Кодзіма вже спрацювався з актором, тому його участь у новій грі Kojima Productions виглядає закономірною. А ось хто стоїть на височині, поки незрозуміло. У відвідувачів Twitter виникло два варіанти: Мадс Міккельсен і Райан Гослінг. Перший зіграв антагоніста в Death Stranding, а з другим Кодзіма дуже хотів би попрацювати. Геймдизайнер неодноразово писав про це в Twitter.

Над чим працює Kojima Productions

Згідно з чутками та інсайдами, студія може працювати відразу над декількома проектами. Один з них — Death Stranding 2. Раніше про виробництво сиквела згадував Норман Рідус в інтерв'ю.

Кодзімі також приписують партнерство з Microsoft у створенні експериментального проекту, який буде використовувати хмарні технології.

Ще частина чуток свідчить про те, що геймдизайнер займається новою Silent Hill.

Автор: Назар Степорук