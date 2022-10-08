Це перша хоч скільки-небудь офіційна інформація про майбутні проекти у франшизі.

Інсайди та чутки про нові частини Silent Hill регулярно з'являлися протягом останніх двох років. В Мережу навіть встигла просочитися секретна документація, в якій були згадки всіх нових ігор серії, які знаходяться в розробці. Konami ніяк не коментувала заяви інформаторів і витоки, а ось режисер наступного фільму Silent Hill все-таки проговорився в одному з інтерв'ю.

Крістофер Ганс у розмові з французьким порталом MaG (переклад опублікували на ResetEra) заявив: "Я працюю з Silent Team, творцями оригіналу з Konami, в розробці знаходяться кілька ігор, поки ми говоримо, над ними працюють кілька команд, з великою лінійкою ігор. Вони відроджуватимуть франшизу, я думаю, що вони були дійсно вражені успіхом ремейків Resident Evil, які, очевидно, є винятковими іграми".

Ганс додав, що не знайомий з усіма студіями-розробниками нових частин Silent Hill. Але, за його словами, над прямим продовженням франшизи трудяться автори перших двох ігор серії.

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Які ігри у всесвіті Silent Hill створюються

Офіційно Konami не анонсувала жоден новий проект в серії. Але завдяки інформації від інсайдерів і журналістів, а також вересневому витоку стало відомо про три гри.

Польська студія Bloober Team працює над ремейком Silent Hill 2. Розробники додадуть дві кінцівки, поліпшать головоломки, реалізують камеру від третьої особи, запишуть нові анімації і підтягнуть штучний інтелект.

Повноцінна п'ята частина франшизи знаходиться в розробці і буде показана на презентації Sony. Хто займається її створенням, поки невідомо, але гра вийде в 2024 році.

Annapurna Interactive випустить невеликий епізодичний хоррор у всесвіті Silent Hill в 2023-му. Подробиці і платформи поки не розголошуються. Ця гра могла нещодавно отримати віковий рейтинг в Південній Кореї.

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