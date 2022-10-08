Інсайди та чутки про нові частини Silent Hill регулярно з'являлися протягом останніх двох років. В Мережу навіть встигла просочитися секретна документація, в якій були згадки всіх нових ігор серії, які знаходяться в розробці. Konami ніяк не коментувала заяви інформаторів і витоки, а ось режисер наступного фільму Silent Hill все-таки проговорився в одному з інтерв'ю.
Крістофер Ганс у розмові з французьким порталом MaG (переклад опублікували на ResetEra) заявив: "Я працюю з Silent Team, творцями оригіналу з Konami, в розробці знаходяться кілька ігор, поки ми говоримо, над ними працюють кілька команд, з великою лінійкою ігор. Вони відроджуватимуть франшизу, я думаю, що вони були дійсно вражені успіхом ремейків Resident Evil, які, очевидно, є винятковими іграми".
Ганс додав, що не знайомий з усіма студіями-розробниками нових частин Silent Hill. Але, за його словами, над прямим продовженням франшизи трудяться автори перших двох ігор серії.
Які ігри у всесвіті Silent Hill створюються
- Офіційно Konami не анонсувала жоден новий проект в серії. Але завдяки інформації від інсайдерів і журналістів, а також вересневому витоку стало відомо про три гри.
- Польська студія Bloober Team працює над ремейком Silent Hill 2. Розробники додадуть дві кінцівки, поліпшать головоломки, реалізують камеру від третьої особи, запишуть нові анімації і підтягнуть штучний інтелект.
- Повноцінна п'ята частина франшизи знаходиться в розробці і буде показана на презентації Sony. Хто займається її створенням, поки невідомо, але гра вийде в 2024 році.
- Annapurna Interactive випустить невеликий епізодичний хоррор у всесвіті Silent Hill в 2023-му. Подробиці і платформи поки не розголошуються. Ця гра могла нещодавно отримати віковий рейтинг в Південній Кореї.