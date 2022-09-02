В інтернет також злили малюнок з бійцями в екіпіровці.

В інтернеті опублікували скриншоти з попередньої альфа-версії S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, а також один малюнок. На зображеннях з ранньої збірки гри, яку тестували в середині 2019 року, демонструється діалог з одним з персонажів і покинутий будинок.

Зображення мають погану якість, та й сам проект виглядає дуже сирим. Але дивуватися цьому не варто — подібні збірки використовуються для перевірки певних аспектів. Багато елементів в них можуть бути виконані схематично, наприклад, розробники замінюють об'єкти оточення прямокутними блоками без текстур. Тому судити про фінальну якість S.T.A.L.K.E.R. 2 за опублікованими скриншотами не можна.

Картинки з'явилися в інтернеті нібито через хакерів, які зламали офіційний Discord-канал GSC Game World і отримали доступ до приватних чатів. Там вони виявили зображення з ранньої збірки і малюнок.

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На одному зі скриншотів головний герой спілкується з персонажем на ім'я Ріхтер. Останній попередив протагоніста про солдатів, які метушаться біля пропускних пунктів. А на другій картинці демонструється покинутий будинок і значок з шоломом. Можливо, символ показує рівень цілісності спорядження.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

Гру нещодавно перенесли на 2023 рік у зв'язку з припиненням розробки після повномасштабного вторгнення Росії.

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