Баюн — дуже потайний і спритний ворог.

Українська студія GSC Game World вирішила приєднатися до святкування Міжнародного дня котів. Розробники показали нового монстра зі S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — Баюна. Це мутант з сімейства котячих, який відрізняється скритністю і спритністю.

Інформацією про противника GSC поділилася на офіційному акаунті гри в Twitter.

Розробники виклали зображення з демонстрацією Баюна і короткий опис. Ворог виглядає, як деформована рись або гепард, хоча про його розміри складно судити за однією картинкою. Він володіє гострими кігтями, іклами і залишками шерсті на тулубі. Остання, судячи з усього, випала під час трансформації.

"Дуже потайний і спритний мутант. Протягом багатьох років історії про нього вважалися просто байками. Баюн отримав свою назву від горлових мішків, які дозволяють звірові імітувати всі види звуків, включаючи людську мову", — сказано в описі ворога.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

Гру нещодавно перенесли на 2023 рік у зв'язку з припиненням розробки після повномасштабного вторгнення Росії.

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