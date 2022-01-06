Є вагоме підтвердження, що це буде Grand Theft Auto 6.

Маховик чуток про GTA 6 поступово нарощує оберти. За словами інсайдера і датамайнера TezFunz2, в 2022 році Rockstar Games анонсує свою нову гру. І є привід вважати, що це буде очікувана багатьма користувачами Grand Theft Auto 6.

Як передає портал Express, нещодавно інформатор опублікував на форумі GTA повідомлення. У ньому сказано: "Оскільки ми вступаємо в 2022-й, новий рік — це практично даність для анонсу наступної гри Rockstar. Судячи з того, як студія поводиться з великими іграми, реліз очікується через рік".

TezFunz2 можна довіряти, так як він неодноразово ділився правдивою інформацією щодо оновлень для GTA Online. У спільноті фанатів Rockstar інсайдер вважається одним з найнадійніших джерел. Згідно з його заявою, Rockstar готує масштабний проект. Нещодавно в Мережі витали чутки щодо продовження або перевидання Bully, мовляв, його вже показали пресі під суворою забороною на розголошення інформації. Однак TezFunz2, швидше за все, говорив про GTA 6.

Чому Rockstar може анонсувати Grand Theft Auto 6 цього року

За словами інсайдера, наступна велика гра студії вийде в 2023-м. А саме на цей рік видавництво Take-Two Interactive заклало великий бюджет на рекламні витрати. Напевно, материнська компанія Rockstar готується до грандіозної маркетингової кампанії, а значить — розраховує отримати від проекту вагомий прибуток.

Схожим чином Take-Two діяла під час випуску RDR 2. Тоді видавництво теж підготувало великий бюджет на рекламу.

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