Онлайн пробив позначку у 85 тисяч осіб.

Піковий онлайн Red Dead Redemption 2 у Steam оновив свій рекорд через шість років після виходу гри на ПК.

За даними SteamDB, 26 січня онлайн RDR 2 сягнув 86 тисяч осіб. Раніше рекордним значенням було 77 тисяч гравців, зафіксованих наприкінці листопада 2023 року. Новий стрибок популярності пов'язаний із розпродажем ігор від Rockstar Games у магазині Steam, який триватиме до 6 лютого.

Red Dead Redemption 2 зараз можна придбати з дуже хорошою знижкою у 80%, також за зниженою ціною продається і перша частина вестерну. Розпродаж також охоплює інші ігри Rockstar: серію Grand Theft Auto, детектив L.A. Noire, Max Payne 3 і трилер Manhunt.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що Marvel Rivals теж оновила рекорд з онлайну. Після виходу оновлення Season 1 у гру грало понад півмільйона людей.

Також нещодавно сам Steam поставив новий рекорд за одноразовою кількістю гравців. На платформі перебувало 40 мільйонів користувачів.

Вас також можуть зацікавити новини: