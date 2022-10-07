Bethesda Game Studios і Bethesda Softworks могли вдруге відкласти свою наступну масштабну екшен-RPG Starfield. Розробники офіційно не підтверджували перенесення, але на нього натякають дані в Steam.
Користувачі звернули увагу, що в сервісі Valve змінилася внутрішня дата релізу Starfield. Це вдалося з'ясувати завдяки ресурсу Steam Database, який відстежує зміни в базі даних Steam.
Bethesda вказала, що її екшен-RPG повинна вийти 29 грудня 2023 року, тобто в останній робочий день на Заході. Звісно, це лише заглушка, і реліз Starfield відбудеться раніше. Однак вибір такої пізньої дати натякає на перенесення екшен-RPG на другу половину року, а точніше — четвертий квартал.
Нагадаємо, спочатку Bethesda хотіла випустити нову гру 11 листопада 2022 року, проте студії знадобився додатковий час. На своїй літній презентації Microsoft пообіцяла, що всі показані проекти надійдуть у продаж не пізніше ніж через рік. Starfield була серед них, а значить — повинна вийти до наступного червня. Однак плани Bethesda могли знову змінитися.
Starfield — основні подробиці
- Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.
- Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.
- У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.
- Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S в 2023 році.