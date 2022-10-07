Схоже, тепер гра вийде тільки під кінець 2023 року.

Bethesda Game Studios і Bethesda Softworks могли вдруге відкласти свою наступну масштабну екшен-RPG Starfield. Розробники офіційно не підтверджували перенесення, але на нього натякають дані в Steam.

Користувачі звернули увагу, що в сервісі Valve змінилася внутрішня дата релізу Starfield. Це вдалося з'ясувати завдяки ресурсу Steam Database, який відстежує зміни в базі даних Steam.

Bethesda вказала, що її екшен-RPG повинна вийти 29 грудня 2023 року, тобто в останній робочий день на Заході. Звісно, це лише заглушка, і реліз Starfield відбудеться раніше. Однак вибір такої пізньої дати натякає на перенесення екшен-RPG на другу половину року, а точніше — четвертий квартал.

Відео дня

Нагадаємо, спочатку Bethesda хотіла випустити нову гру 11 листопада 2022 року, проте студії знадобився додатковий час. На своїй літній презентації Microsoft пообіцяла, що всі показані проекти надійдуть у продаж не пізніше ніж через рік. Starfield була серед них, а значить — повинна вийти до наступного червня. Однак плани Bethesda могли знову змінитися.

Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S в 2023 році.

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