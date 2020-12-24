Розробники подякували гравцям за підтримку.

Продажі японського рольового екшену NieR: Automata менш ніж за чотири роки після релізу склали 5 мільйонів копій.

Про це студія PlatinumGames повідомила на сторінці гри в Твіттері.

Таким чином NieR: Automata стала найуспішнішою грою компанії. Розробники подякували фанатам за підтримку.

Детальніше про NieR: Automata

NieR: Automata — це гра в жанрі Action/RPG, дія якої розгортається на Землі, поневоленій прибульцями. Вони створили особливих роботів, які змусили все людство переселитися на Місяць. Тоді люди створили бойових андроїдів, здатних битися із загарбниками. Головна героїня — дівчина-андроїд на ім'я 2B. У неї великий арсенал різноманітної зброї та дрони-помічники, кожен з яких наділений унікальними здібностями. У грі 2B повинна досліджувати світ, покращувати зброю і дронів, а також битися з ворогами.

Гра вийшла навесні 2017 року на ПК та PlayStation 4. Через рік її реліз відбувся на Xbox One. Критики та користувачі тепло прийняли гру, поставивши їй високі оцінки на агрегаторі Metacritic.

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Автор: Сергій Коршунов