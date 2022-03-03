Польська студія CD Projekt RED намагається всіма способами підтримати Україну.

Компанія CD Projekt RED була однією з перших в ігровому секторі, хто підтримав Україну в боротьбі проти Росії. Польська студія випустила офіційну заяву і пожертвувала мільйон злотих на благодійність для нашої країни. Однак на цьому CDPR не зупинилася. Щоб висловити солідарність з українцями, компанія вирішила припинити продавати свою продукцію на території РФ і Білорусі. Магазин GOG, який належить CD Projekt RED, теж закриють для користувачів двох вищезгаданих країн. Загалом, тепер російські геймери не зможуть купити ні "Відьмака 3", ні Cyberpunk 2077.

В офіційному повідомленні CDPR сказано: "У світлі російського військового вторгнення в нашу сусідню країну Україну, група CD Projekt прийняла рішення призупинити всі продажі наших ігор в Росії і Білорусі до подальшого повідомлення. Сьогодні ми починаємо працювати з нашими партнерами, щоб призупинити цифрові продажі і припинити фізичні поставки продукції CD Projekt, а також всіх ігор, поширюваних на платформі GOG, на території Росії та Білорусі".

"Вся CD Projekt рішуче підтримує народ України, — продовжили польські розробники. — Хоча ми не є політичною організацією, здатною безпосередньо впливати на державні справи і не прагнемо до цього, ми віримо, що комерційні організації, об'єднавшись, здатні надихнути на глобальні зміни в серцях і умах простих людей. Ми знаємо, що гравців в Росії і Білорусі, приватних осіб, які не мають ніякого відношення до вторгнення в Україну, це рішення теж зачепить, але цією дією ми хочемо ще сильніше привернути увагу світової спільноти до того, що відбувається в серці Європи. Наші брати і сестри, які борються за свою батьківщину — стійте міцно! Слава Україні".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: