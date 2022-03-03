Компанія CD Projekt RED була однією з перших в ігровому секторі, хто підтримав Україну в боротьбі проти Росії. Польська студія випустила офіційну заяву і пожертвувала мільйон злотих на благодійність для нашої країни. Однак на цьому CDPR не зупинилася. Щоб висловити солідарність з українцями, компанія вирішила припинити продавати свою продукцію на території РФ і Білорусі. Магазин GOG, який належить CD Projekt RED, теж закриють для користувачів двох вищезгаданих країн. Загалом, тепер російські геймери не зможуть купити ні "Відьмака 3", ні Cyberpunk 2077.
В офіційному повідомленні CDPR сказано: "У світлі російського військового вторгнення в нашу сусідню країну Україну, група CD Projekt прийняла рішення призупинити всі продажі наших ігор в Росії і Білорусі до подальшого повідомлення. Сьогодні ми починаємо працювати з нашими партнерами, щоб призупинити цифрові продажі і припинити фізичні поставки продукції CD Projekt, а також всіх ігор, поширюваних на платформі GOG, на території Росії та Білорусі".
"Вся CD Projekt рішуче підтримує народ України, — продовжили польські розробники. — Хоча ми не є політичною організацією, здатною безпосередньо впливати на державні справи і не прагнемо до цього, ми віримо, що комерційні організації, об'єднавшись, здатні надихнути на глобальні зміни в серцях і умах простих людей. Ми знаємо, що гравців в Росії і Білорусі, приватних осіб, які не мають ніякого відношення до вторгнення в Україну, це рішення теж зачепить, але цією дією ми хочемо ще сильніше привернути увагу світової спільноти до того, що відбувається в серці Європи. Наші брати і сестри, які борються за свою батьківщину — стійте міцно! Слава Україні".
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.