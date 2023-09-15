За розмахом він буде набагато масштабніше попередника, а на його повне проходження піде близько 100 годин.

Final Fantasy VII Rebirth, довгоочікуване продовження Final Fantasy VII Remake, отримало новий геймплейний трейлер, а разом з ним і дату надходження в продаж.

Тимчасовий PlayStation 5-ексклюзив вийде 29 лютого наступного року, а його фізична версія буде поставлятися відразу на двох дисках. Разом з тим, судячи з інформації з трейлера, гра пробуде ексклюзивом консолі Sony протягом 3 місяців. Після 29 травня сиквел може вийти на інших платформах.

Геймерів чекає пригода, що продовжує історію ремейка сьомої частини, яка, своєю чергою, заснована на сюжеті оригінальної гри 1997 року. Покинувши Мідгар, Клауд та його друзі вирушають у подорож по всій планеті.

Свіжий трейлер показує нам багато сюжетних сцен й різні геймплейні механіки. Серед них не тільки битви з барвистими монстрами, але ще й польоти, декілька видів гонок і так далі. За словами розробників, на повне проходження гри піде близько 100 годин.

Final Fantasy VII Rebirth – основні подробиці