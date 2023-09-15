Final Fantasy VII Rebirth, довгоочікуване продовження Final Fantasy VII Remake, отримало новий геймплейний трейлер, а разом з ним і дату надходження в продаж.
Тимчасовий PlayStation 5-ексклюзив вийде 29 лютого наступного року, а його фізична версія буде поставлятися відразу на двох дисках. Разом з тим, судячи з інформації з трейлера, гра пробуде ексклюзивом консолі Sony протягом 3 місяців. Після 29 травня сиквел може вийти на інших платформах.
Геймерів чекає пригода, що продовжує історію ремейка сьомої частини, яка, своєю чергою, заснована на сюжеті оригінальної гри 1997 року. Покинувши Мідгар, Клауд та його друзі вирушають у подорож по всій планеті.
Свіжий трейлер показує нам багато сюжетних сцен й різні геймплейні механіки. Серед них не тільки битви з барвистими монстрами, але ще й польоти, декілька видів гонок і так далі. За словами розробників, на повне проходження гри піде близько 100 годин.
Final Fantasy VII Rebirth – основні подробиці
- У продовженні розповідається історія головного героя Клауда Страйфа і його союзників. Вони борються з мегакорпорацією "Шин-Ра", яка викачує з надр планети енергію Мако і руйнує Планету.
- За розмахом VII Rebirth буде набагато масштабніше першої частини. У грі також з'являться відкриті області – з побічними квестами та іншими активностями. А її сюжет буде глибшим і драматичнішим, ніж у попередниці.
У майбутньому команда планує випустити і триквел, який повинен повністю завершити історію оригіналу 1997-го.
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