Сили команди, що залишилася, кинуті на підтримку Hunt: Showdown 1896.

Crytek заморозила розробку Crysis 4 і скоротить 15% розробників, близько 60 співробітників з 400. Рішення пов'язане з фінансовими труднощами, з якими зіткнулася студія.

Компанія зізналася, що ще в третьому кварталі 2024 року зупинила роботу над Crysis 4 і почала переводити співробітників на Hunt: Showdown 1896. Хоча цей проєкт показує зростання, його успіх виявився недостатнім, щоб підтримувати студію в колишньому складі.

Crytek намагалася скоротити витрати й оптимізувати ресурси, але цих заходів виявилося замало. Тепер вся робота студії зосереджена на Hunt: Showdown 1896 і рушію Cryengine, а майбутнє Crysis 4 залишається під питанням:

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"Ми твердо віримо в майбутнє Crytek. З Hunt: Showdown 1896 у нас є дуже сильний ігровий сервіс, і ми залишаємося повністю відданими його роботі. Ми продовжимо розширювати і розвивати Hunt: Showdown 1896 з чудовим контентом і направляти нашу стратегію для рушія CRYENGINE"

Раніше геймдиректор Crysis розповідав, чому перша частина серії була такою вимогливою до комп'ютера. Виявилося, ультра-налаштування графіки не були призначені для систем того часу, а створювалися з доробком на майбутнє.

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