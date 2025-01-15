Розробник вийде на волю через три роки, після чого хоче продовжити роботу над проектом.

Розробку інді-екшену в ретро стилістиці Fortune's Run тимчасово призупинено. Єдиний розробник під ніком Dizzie сідає до в'язниці.

Про це розробник розповів на сторінці гри в Steam. Dizzie розповів, що він не дуже хороша людина, останні 5 років над ним проходив процес у суді, і ось сьогодні його визнали винним. Розробник відсидить у в'язниці три роки, після чого планує продовжити розробку гри:

"Моїй справі вже близько 5 років, весь час, поки я працював над Fortune's Run, я проходив через судовий процес. Нарешті мене визнали винним і винесли вирок, і наступного місяця я їду. Це ганьба, але такі наслідки моїх дій".

Dizzie не хоче розповідати в чому його звинувачують, але одразу зазначив, що це не сексуальний злочин.

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Зараз над Fortune's Run Dizzie працює один. Спочатку він починав робити гру разом зі своєю дружиною, яка відповідала за тестування і левел-дизайн деяких локацій, але після відновлення від невдалої пластичної операції жінка втратила інтерес до розробки.

Dizzie подякував передплатникам на Patreon, зауваживши, що завдяки їм, вони з дружиною тепер можуть платити за оренду житла. Розробник пообіцяв, що коли опиниться на волі, обов'язково доробить гру і випустить її з раннього доступу. Спочатку реліз був намічений на 2026 рік.

Зараз у Fortune's Run 92% позитивних відгуків Steam. Гравці називають проєкт "прихованим скарбом" у вмираючому жанрі immersive sim.

Раніше ми розповідали, що фанати класичної RPG Neverwinter Nights випустили нове оновлення для гри через 23 роки після релізу.

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