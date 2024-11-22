Balatro вже отримала дві нагороди на престижній премії.

Інді картковий рогалик Balatro, зроблений однією людиною, отримав нагороди "Інді року" та "Прорив року" на Golden Joystick Awards.

Розробник-одинак під ніком LocalThunk, який і зробив Balatro, розповів у себе в соціальних мережах, що він почав робити гру просто від нудьги. У розробника було кілька вільних тижнів до кінця відпустки і він вирішив спробувати реалізувати свою незвичайну ідею для гри:

"Майже 3 роки тому я почав робити дивну карткову гру на своєму ноутбуці, тому що у мене було кілька тижнів відпустки, і я подумав, що це буде кумедний невеликий проєкт для мене та моїх друзів."

Тепер, коли його pet project отримав кілька престижних нагород, LocalThunk відчуває весь сюрреалізм ситуації: "Не знаю, як описати, наскільки абсурдно все це відчувається."

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Balatro - картковий рогалик, правила якого засновані на класичному покері. Гравцеві належить зібрати руку карт, щоб перебити ставку противника. Головною особливістю місцевої гри є джокери, які дають унікальні ефекти іншим картам.

Нагадаємо, що раніше Balatro отримала аж три номінації на головній відеоігровій премії The Game Awards. Гра номінована на "Найкраще інді", "Найкраща мобільна гра" і навіть "Гра року".

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