Грою року на ПК, у свою чергу, стала Satisfactory.

Учора відбулася церемонія нагородження Golden Joystick Awards, де відзначали найкращі ігри 2024 року. Звання "Ультимативної гри року" отримав дебютний проєкт китайської студії Game Science - Black Myth: Wukong. Також Вуконг отримав нагороду за найкращий візуальний дизайн.

Загалом на премії представлено 24 номінації. Серед інших лауреатів - Satisfactory як найкраща гра на ПК, Final Fantasy 7: Rebirth за найкращу оповідь і саундтрек, а також Astro Bot за найкращий аудіодизайн.

Найкраща звукова режисура - Astro Bot

Найкращий саундтрек - Final Fantasy 7: Rebirth

Найкращий сюжет - Final Fantasy 7: Rebirth

Найкраща багатокористувацька гра - Helldivers 2

Найкращий візуальний дизайн - Black Myth: Wukong

Найкраща інді-гра - Balatro

Найкраща інді-гра (самостійно опублікована) - Another Crab's Treasure

Студія року - Team Asobi (Astro Bot)

Найкращий провідний актор - Коді Крістіан (Клауд, Final Fantasy 7: Rebirth)

Найкраща актриса другого плану - Бріана Вайт (Аеріт, Final Fantasy 7: Rebirth)

Прорив року (Вибір критиків) - Balatro

Нагорода "Усі ще грають" (Консолі та ПК) - Minecraft

Нагорода "Все ще грають" (Мобільні пристрої) - Honkai: Star Rail

Гра року для ПК - Satisfactory

Гра року для консолей - Helldivers 2

Найбільш очікувана гра - GTA 6

Нагорода критиків - Helldivers 2

Найкраще доповнення - Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Найкращий ігровий пристрій - Steam Deck OLED

Найкраща гра раннього доступу - Lethal Company

Найкращий ігровий трейлер - Helldivers 2

Вибір стримерів - Chained Together

Найкраща адаптація гри - Fallout

Гра року - Black Myth: Wukong

GTA 6 отримала нагороду "Найбільш очікувана гра". Раніше ми розповідали, що розробники з Rockstar у своїй промові пообіцяли, що в новій GTA будуть реалізовані речі, які "підірвуть мозок" фанатам серії.

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