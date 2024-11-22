Учора відбулася церемонія нагородження Golden Joystick Awards, де відзначали найкращі ігри 2024 року. Звання "Ультимативної гри року" отримав дебютний проєкт китайської студії Game Science - Black Myth: Wukong. Також Вуконг отримав нагороду за найкращий візуальний дизайн.
Загалом на премії представлено 24 номінації. Серед інших лауреатів - Satisfactory як найкраща гра на ПК, Final Fantasy 7: Rebirth за найкращу оповідь і саундтрек, а також Astro Bot за найкращий аудіодизайн.
- Найкраща звукова режисура - Astro Bot
- Найкращий саундтрек - Final Fantasy 7: Rebirth
- Найкращий сюжет - Final Fantasy 7: Rebirth
- Найкраща багатокористувацька гра - Helldivers 2
- Найкращий візуальний дизайн - Black Myth: Wukong
- Найкраща інді-гра - Balatro
- Найкраща інді-гра (самостійно опублікована) - Another Crab's Treasure
- Студія року - Team Asobi (Astro Bot)
- Найкращий провідний актор - Коді Крістіан (Клауд, Final Fantasy 7: Rebirth)
- Найкраща актриса другого плану - Бріана Вайт (Аеріт, Final Fantasy 7: Rebirth)
- Прорив року (Вибір критиків) - Balatro
- Нагорода "Усі ще грають" (Консолі та ПК) - Minecraft
- Нагорода "Все ще грають" (Мобільні пристрої) - Honkai: Star Rail
- Гра року для ПК - Satisfactory
- Гра року для консолей - Helldivers 2
- Найбільш очікувана гра - GTA 6
- Нагорода критиків - Helldivers 2
- Найкраще доповнення - Elden Ring: Shadow of the Erdtree
- Найкращий ігровий пристрій - Steam Deck OLED
- Найкраща гра раннього доступу - Lethal Company
- Найкращий ігровий трейлер - Helldivers 2
- Вибір стримерів - Chained Together
- Найкраща адаптація гри - Fallout
- Гра року - Black Myth: Wukong
GTA 6 отримала нагороду "Найбільш очікувана гра". Раніше ми розповідали, що розробники з Rockstar у своїй промові пообіцяли, що в новій GTA будуть реалізовані речі, які "підірвуть мозок" фанатам серії.