Black Myth: Wukong стала грою року / Фото - Game Science

Учора відбулася церемонія нагородження Golden Joystick Awards, де відзначали найкращі ігри 2024 року. Звання "Ультимативної гри року" отримав дебютний проєкт китайської студії Game Science - Black Myth: Wukong. Також Вуконг отримав нагороду за найкращий візуальний дизайн.

Загалом на премії представлено 24 номінації. Серед інших лауреатів - Satisfactory як найкраща гра на ПК, Final Fantasy 7: Rebirth за найкращу оповідь і саундтрек, а також Astro Bot за найкращий аудіодизайн.

  • Найкраща звукова режисура - Astro Bot
  • Найкращий саундтрек - Final Fantasy 7: Rebirth
  • Найкращий сюжет - Final Fantasy 7: Rebirth
  • Найкраща багатокористувацька гра - Helldivers 2
  • Найкращий візуальний дизайн - Black Myth: Wukong
  • Найкраща інді-гра - Balatro
  • Найкраща інді-гра (самостійно опублікована) - Another Crab's Treasure
  • Студія року - Team Asobi (Astro Bot)
  • Найкращий провідний актор - Коді Крістіан (Клауд, Final Fantasy 7: Rebirth)
  • Найкраща актриса другого плану - Бріана Вайт (Аеріт, Final Fantasy 7: Rebirth)
  • Прорив року (Вибір критиків) - Balatro
  • Нагорода "Усі ще грають" (Консолі та ПК) - Minecraft
  • Нагорода "Все ще грають" (Мобільні пристрої) - Honkai: Star Rail
  • Гра року для ПК - Satisfactory
  • Гра року для консолей - Helldivers 2
  • Найбільш очікувана гра - GTA 6
  • Нагорода критиків - Helldivers 2
  • Найкраще доповнення - Elden Ring: Shadow of the Erdtree
  • Найкращий ігровий пристрій - Steam Deck OLED
  • Найкраща гра раннього доступу - Lethal Company
  • Найкращий ігровий трейлер - Helldivers 2
  • Вибір стримерів - Chained Together
  • Найкраща адаптація гри - Fallout
  • Гра року - Black Myth: Wukong

GTA 6 отримала нагороду "Найбільш очікувана гра". Раніше ми розповідали, що розробники з Rockstar у своїй промові пообіцяли, що в новій GTA будуть реалізовані речі, які "підірвуть мозок" фанатам серії.

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