Чарльз Рендалл розповів, що кінь в грі створений з моделі людини.

При розробці ігор часто доводиться йти на різноманітні хитрощі. Наприклад, рушій Fallout 3 не підходив для створення транспорту. Тому Bethesda реалізувала поїзд з доповнення Broken Steel у вигляді шолома. Його примусово надягали на голову головному герою після початку поїздки і програвали анімацію пересування. Не менш цікаві секрети присутні в першій Assassin's Creed, і нещодавно один з розробників розкрив кілька з них.

Чарльз Рендалл на своєму акаунті в Twitter розповів про хитрощі, на які пішла Ubisoft при створенні AC. Найцікавіший виверт пов'язаний з конем. Виявляється, що його створили на основі моделі людини.

"Кінь в AC1 був просто скрученим, зіпсованим людським скелетом, тому що наш ланцюжок інструментів працював тільки з двоногими в 3ds Max. Спасибі приголомшливим аніматорам і риггерам, які змогли зробити цього хлопця схожим на коня", — написав Рендалл.

Другий секрет стосується моделі Маліка без руки. Розробникам не вистачало бюджету для створення окремого скелета, тому верхню кінцівку просто вивернули навиворіт. Якщо поставити камеру під певним кутом і придивитися, то всередині рукава можна побачити крихітну руку.

А остання хитрість розробників — це вбивство гравців, коли вони виходять за межі доступного світу. У Assassin's Creed було занадто багато способів пробратися за текстури. Ubisoft вирішила не виправляти кожен з них, а просто реалізувала миттєву загибель, якщо Альтаїр залишав ігрову локацію.

Які секрети були знайдені в інших іграх

У Cyberpunk 2077 знайшли спосіб, як занурити цілий квартал Найт-Сіті в темряву.

На просторах The Elder Scrolls V: Skyrim виявили корову, яка перетворюється на камінь після удару.

А в World of Warcraft гравці винайшли можливість виживати за межами карти довгий час.

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