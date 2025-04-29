Компанія шукає розробника з досвідом роботи з онлайн-проєктами.

Схоже, студія PlatinumGames, відома за серією Bayonetta, знову збирається спробувати себе в жанрі онлайн-екшенів.

Про це стало відомо завдяки новій вакансії, на яку звернув увагу портал Tech4Gamers. В оголошенні шукають геймдизайнера для поки що неанонсованого проєкту, який, судячи з опису, тільки на ранньому етапі розробки.

І хоча більша частина вимог стандартна, як для будь-якої посади геймдизайнера, пара пунктів у розділі "бажані навички" прямо вказує на мережевий характер гри. Ідеальний кандидат повинен мати досвід у розробці онлайн-екшенів і створенні рівнів для мережевих або відкритих світів.

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Нагадаємо, що це не перший захід Platinum на територію онлайн-ігор, і минулий закінчився катастрофою. У 2022 році вони випустили Babylon's Fall - онлайн-екшен, який лаяли всі. У гри була висока ціна, нудний геймплей, майже повна відсутність гравців і, як фінальний цвях у кришку труни, закриття серверів лише через пів року.

Раніше ми розповідали, що судячи з вакансій, наступною грою MachineGames після Індіани Джонса буде Wolfenstein 3. Компанія зараз шукає розробника з досвідом анімації роботів.

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