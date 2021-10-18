Гру несподівано перенесли на місяць.

На офіційному сайті видавництва Bandai Namco Entertainment з'явилася нова дата релізу Elden Ring. Гру перенесли на місяць, так як "глибина опрацювання і ступінь свободи стратегічного планування перевищили початкові очікування". Про це творці оголосили в офіційному прес-релізі.

Раніше проект планували випустити 21 січня 2022 року. Автори були впевнені в заявлених термінах, але потім їм знадобився додатковий час на розробку Elden Ring. Нова дата виходу — 25 лютого 2022 року. FromSoftware також оголосила, що з 12 по 15 листопада проведе закрите технічне тестування гри на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. Часові проміжки, коли можна буде випробувати проект, вказані нижче.

12 листопада — з 13:00 до 16:00;

13 листопада — з 05:00 до 08:00;

13 листопада — з 21:00 до 00:00;

14 листопада — з 13:00 до 16:00;

15 листопада — з 05:00 до 08:00.

Бажаючим взяти участь у тестуванні потрібно зареєструватися за вказаним посиланням.

Що відомо про Elden Ring

Elden Ring — це найбільша гра FromSoftware. У ній буде безшовний відкритий світ, а також динамічна система погоди і зміна часу доби.

Подорожувати по локаціях гри можна верхи на коні;

Користувачі вільні створити персонажа і прокачати його під власний стиль гри;

У бою вдасться застосовувати різноманітну зброю, магію та інші навички,

Крім звичайних поєдинків, в грі будуть елементи потайного проходження.

Автор: Назар Степорук